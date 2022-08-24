Muhtarlar Federasyonu Başkanı Taş'tan Başkan Kılınç’a plaket

Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ve Yönetim kurulu, Federasyon binasına yer tahsisi ve muhtar evlerinin yapılması için vermiş olduğu destekten dolayı Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’a plaket verdi.

Adıyaman Belediyesi Sosyal tesislerinde düzenlenen istişare toplantısına TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ve Muhtarlar katıldı.

Adıyaman’da görev yapan mahalle muhtarlarının belediye ile uyum içerisinde çalıştıklarını dile getiren Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

"Geldiği günden bugüne memleketimiz için elinden geleni yapıyor"

Son iki yıldır Adıyaman'a gözle görülür hizmetler hayata geçmeye başardığını ifade eden Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş,"Belediye başkanımız Süleyman Kılınç, göreve geldiği günden bugüne memleketimiz için elinden geleni yapıyor. Özellikle son iki yıldır ilimizde gözle görülür hizmetler hayata geçmeye başladı. Sayın başkan Adıyaman’a hizmet noktasında elinden geleni yaparken, muhtarlarımızla sürekli bir araya gelerek mahallelerdeki sorunları bizzat onlardan dinlemekte, çözümü konusunda elinden geleni yapmaktadır. Son olarak ilimizde görev yapan muhtarlarımıza muhtar evlerinin yapılması ve federasyon binamızın yer tahsisi konusundaki destekleri takdire şayandır. Bu vesileyle sayın başkanımıza şahsım ve muhtarlarımız adına teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum"dedi.

Federasyon binası için yer tahsisini hallettiklerini belirten Adıyaman Belediye Başkanı Dr.Süleyman Kılınç ise şunları söyledi:

"Muhtarlarımız bizim mahallelerimizde temsilcilerimizdir. Onlar bizim sesimiz, gözümüz kulağımızdır. Göreve geldiğimiz günden bu yana her fırsatta muhtarlarımızla bir araya geliyoruz, vatandaşlarımızın ve mahallelerimizdeki sorunları onlardan dinliyoruz sorunların çözümü konusunda ise elimizden geleni yapıyoruz. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun Adıyaman ziyaretinde muhtarlarımızla bir araya geldiği toplantıda muhtarlarımızın muhtar evi ve federasyon binası talepleri olmuştu. Sayın bakanımızın talimatlarıyla bu konuda Federasyon Başkanımız Abdulkadir Geylani Taş ile birlikte yaptığımız istişareler neticesinde Federasyon binası için yer tahsisini hallettik, milletvekillerimizin de destekleriyle 33 mahalle muhtarımıza muhtar evi konusunda elimizden geleni yapacağız. Bu konuda bizlere destek olan başta İçişleri bakanımız sayın Süleyman Soylu’ya ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından Taş, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a verdiği destekten ötürü plaket taktim etti.