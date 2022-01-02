Minik öğrencilerden Süleyman amcalarını ziyaret

Muhteşem Çocuk Kreş ve Gündüz Bakımevinden minik misafirler, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ı ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren ve miniklerle yakından ilgilenen Belediye Başkanı Kılınç, "Geleceğimizin emanetçisi anaokulu öğrencilerimizi misafir ettik. Bu çocuklara bırakacağımız en büyük eser vereceğimiz eğitimdir" diyerek, öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunup, oyuncak hediye etti.

Öğrenciler de, Süleyman amcalarıyla bir araya geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.