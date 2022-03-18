Milli Eğitim Müdürü Aşcı'dan 18 Mart mesajı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi nedeniyle mesaj yayımlayan Ramazan Aşcı,"Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümünü idrak ettiğimiz bu tarihi günde, mukaddesatları uğruna gözlerini kırpmadan ölüme giden tüm şehitlerimizi saygıyla, rahmetle ve minnetle yâd ediyorum. Ruhları şâd olsun. Tarihimiz, vatanları uğruna her türlü zorluğa göğüs geren şanlı ecdadımızın kahramanlık destanları ile doludur. Milletimizin en ulvi direniş destanlarından biri de Çanakkale’dir. 1.Dünya Savaşı’nın en önemli cephelerinden biri olan Çanakkale’de, Milletimizin doğasında var olan yüksek faziletlerin savaş meydanında tezahürü dünya tarihinde eşi benzeri olmayan bir destan yazmıştır. İstiklal ve İstikbal mücadelemizin sembolü olan Çanakkale Savaşı, tarihten silinmek istenen bir milletin azim dolu mücadelesinin ve yeniden dirilişinin sembolü olmuştur. Kurtuluş Mücadelemizin girizgâhının yazıldığı Çanakkale Destanı, vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı söz konusu olduğunda Türk milletinin birlik ve beraberlik duygusu içinde neler yapabileceğini, asıl gücün maddiyat değil inanç olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Bugün bizlere düşen en büyük görev, Çanakkale ruhunun idrakinde olmak, şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olan mukaddesatımıza aynı bilinçle sahip çıkmak ve bu değerler etrafında birleşerek nesilden nesile aktarmaktır. Gençliğine sahip çıkmayan milletler geleceğe hâkim olamazlar. Her genç bir gelecektir. Bu sebeple başta eğitim camiası olmak üzere çocuklarımızı geleceğe hazırlamada tarihi değerlerimizin genç kuşaklara aktarılması hususunda hepimizin sorumluluğu büyüktür. Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Anadolu’yu vatan kılışımızdan bu yana canlarını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, makamları cennet olsun." ifadelerini kullandı.