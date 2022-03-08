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Milli Eğitim Müdürü Aşçı: Geleceğimizin gerçek mimarları kadınlar

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle mesaj yayımladı.

08 Mart 2022 Salı 15:16
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Milli Eğitim Müdürü Aşçı: Geleceğimizin gerçek mimarları kadınlar

Ramazan Aşcı mesajında,
"Kadim tarihimiz boyunca medeniyetimizi geleceğe taşımak üzere bilime ve sanata gönül veren, yetiştirdikleri evlatlar ile aziz vatanımızın bekasını daim kılan kadınlarımız ile büyük ve güçlü bir ülke olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. En zor şartlarda dahi azim, irade ve fedakârlıklarıyla, Nene Hatunların, Şerife Bacıların kararlılığı ile Türk kadınları; hayatın her alanında üzerlerine düşen görevi yerine getirmekte bir an olsun tereddüt etmezler. Aile kavramını yücelten kadınlarımız, milli ve manevi değerlerimizin nesiller boyu taşınmasında, güçlü ve özgüven sahibi bireylerin yetişmesinde en büyük paya sahiptir. Geleceğe hazırladıkları nesiller ile ülkemizin yarınlarını şekillendiren güçlü varlıkları ile ilham veren değerli kadınlarımız, geçmişte olduğu gibi bugün de milletimizi emin adımlarla aydınlık bir istikbale taşıyacaktır. Bu duygularla hayatımızın ilk öğretmeni olan annelerimiz başta olmak üzere, doğumdan ölüme hayatımızın her alanına değer katan, sonsuz sevgisi, özverisi ve fedakârlığı ile en kıymetli varlığımız olan; gücüyle, duruşuyla, herkese yetecek sevgisiyle geleceğimizin gerçek mimarları tüm kadınların ‘Dünya Kadınlar Günü’ kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

 

Kaynak: PHA
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