Milletvekili ve Belediye Başkanı Kılınç, itfaiyecilerle iftarda buluştu

Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Milli Savunma Komisyon Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Av. Mustafa Alkayış, 7/24 özveriyle çalışarak halkın can ve mal güvenliğini sağlayan Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelini ziyaret ederek iftarlarına katıldı.

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü binasında gerçekleşen sahur programında konuşan Milli Savunma Komisyon Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, "Her türlü doğal afette olay yerine giden ilk ekiplerden bir tanesi olan itfaiyecilerimize gösterdiği özveriden ve fedakarlıktan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu mübarek Ramazan gününde de iftarımızı onlarla yapmak istedik. Kendilerine bizleri ağırladıkları için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Belediye Başkanı Dr. Süelyman Kılınç da, personeline yapılan moral ziyaretinden ötürü Milli Savunma Komisyon Başkanı Aydın'a, AK Parti İl Başkanı Dağtekin'e ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Alkayış'a teşekkür etti.