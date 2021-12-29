Milletvekili Tutdere'den Tuzcu'ya hayırlı olsun ziyareti

Adıyaman Merkez ve Köy Muhtarları Derneği Başkanlığı’na seçilen Osman Tuzcu’ya Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Dernek binasına ziyarette bulunan CHP Parti Meclisi Üyesi ve Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP İl Başkanı Burak Binzet, Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş ve partiden oluşan heyet Adıyaman Merkez ve Köy Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

Merkez ve Köy Muhtarlarının da katılım sağladığı ziyarette Milletvekili Tutdere, muhtarlık müessesinin önemli bir faktör olduğunu vurgulayarak, hizmet noktasında muhtarların önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Bölgenin başlıca geçim kaynakları arasında yer alan tütün üzerine yapılan bilgi alışverişinde Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Başkan Osman Tuzcu ve Yönetim kurulu üyeleri ve köy muhtarlarından Tütün kooperatif çalışmaları konusunda talep ve beklentileri dinledi.

Yakın zamanda Adıyaman Merkez ve Köy Muhtarlar Derneği başkanı olarak seçilen Osman Tuzcu’ya hayırlı olsun dileklerinde bulunan Tutdere, ziyarette yaptığı bilgi alışverişi sonrasında İldeki ziyaretlerini sürdürdü.