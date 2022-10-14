Milletvekili Tutdere: Peynir ekmek satar gibi silah satılmasın

Maganda kurşununun başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 13 aylık Kaan Mirza bebeği TBMM gündemine taşıyan Milletvekili Tutdere, “Ülkemizde her yıl çok sayıda kişinin yaralanmasına veya ölümüne neden olan bir konuya hepinizin dikkatlerini çekmek istiyorum. Besni ilçemizin Kesmetepe nüfusuna kayıtlı öğretmen arkadaşımız Ali Taş’ın oğlu 13 aylık Kaan Mirza bebek 28 Eylül 2022 tarihinde sokakta bebek arabasının içerisindeyken kafasına isabet eden mermi nedeniyle vefat etmiştir. Aileye bir kez daha başsağlığı diliyorum.” dedi.

Kaan Mirza Bebeğin Katilini Bulun

Bireysel silahlanmayla ilgili gerekli tedbirlerin alınması ve Kaan Mirza bebeğin faillerinin yakalanması için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AKP iktidarına çağrıda bulunan Milletvekili Tutdere, “Buradan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve iktidara açık çağrı yapıyorum: Kaan Mirza'nın katillerini, faillerini bir an evvel bulun, adalete teslim edin.” şeklinde konuştu.

Bireysel Silahlanmayla İlgili Gerekli Tedbirleri Alın

Son yıllarda bireysel silahlanmada çok ciddi bir artış yaşandığının vurgulayan Milletvekili Tutdere, bu konuda önlem alınması gerektiğinin altını çizerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Bireysel silahlanmayla ilgili gerekli tedbirleri alın. Peynir ekmek satar gibi silahlar satılmasın, canlar artık toprağa düşmesin.” dedi.

İnternetten av tüfeği almanın, ayakkabı almak kadar kolaylaştığı, kapıya teslim şekilde ucuz fiyatlara av tüfeği, kurusıkı tabanca gibi ateşli silah satımı yapıldığı ürkütücü bu dönemde ne yazık ki bireysel silahlanma Türkiye'de gün geçtikçe artıyor. Jandarma Genel Komutanlığı’nın verileri göre 2018’de 7 bin 630 olan silah bulundurma ruhsatı alan kişi sayısı, 2021 yılında 16 bin 569 oldu. Böyle giderse bu yıl daha da artması şaşırtmayacak. Zira acı kayıplar yaşanmaya devam ediyor” dedi.