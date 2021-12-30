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Millet Bahçesi’nde sona yaklaşılıyor

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’ın göreve seçilmeden önce seçim vaatleri arasında yer alan Millet Bahçesi'nde sona yaklaşıldı.

30 Aralık 2021 Perşembe 16:25
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Millet Bahçesi’nde sona yaklaşılıyor

2022'nin başlarında teslim edilmesi beklenen proje ile ilgili bilgi veren yetkililer, projenin fiziki çalışmalarının bitme aşamasına geldiğini dile getirdi.
Tamamlanması halinde bölgenin en büyük Millet Bahçesi olacak olan Adıyaman millet Bahçesi'nin teknik özellikleriyle ilgili de bilgi veren yetkililer şunları ifade etti: "Şubat yada Mart ayına kadar tamamlanmasını beklediğimiz Adıyaman Millet Bahçesi'nin proje alanı 430 dönümdür. Ancak çevresinde bulunan doğal alanların da bu alana entegre edilmesiyle yaklaşık 600 dönümlük bir alanı kapsayacak olan Adıyaman Millet Bahçesi tamamlanması halinde bölgemizin en büyük Millet Bahçesi unvanına sahip olacak. Bu önemli projenin içerisinde birçok etkinlik alanı yer alacak."

 

Kaynak: PHA
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