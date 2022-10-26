MHP’den AGAD Başkanı Aslan’a ziyaret

Burada bir açıklama yapan MHP İl Başkanı Özgün, Adıyaman’dan milletvekili değil milletvekilleri çıkarmayı hedeflediklerini söyledi; “Bugün Mercan Televizyon yöneticisi ve Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan Bey’i Milliyetçi Hareket Partisi İl Teşkilatı olarak ziyaret ettik. Gösterdiği ilgi ve alakaya teşekkür ediyoruz. Şu an ulusal olarak Adıyaman’ın tek televizyonu Mercan Televizyonu. Kendilerine başarılar diliyorum. Zaten yavaş yavaşta seçimler yaklaşıyor. Bir hareket var. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizde seçime hazırlamıyoruz il teşkilatı olarak. Geçmiş dönemlerde daha doğrusu geçen aylarda Adıyaman’da önce il teşkilatlarında toplantılar yapıldı. İlçelerde toplantılar yaptık. Genel merkezden gelen yöneticilerin yanında şimdi de köylerde toplantılar yapacağız, projemiz hazır. İnşallah Adıyaman’da Milliyetçi Hareket Partisi olarak seçimlerde milletvekili değil milletvekilleri çıkarmayı amaçlıyoruz. Ancak Cumhur İttifakı olarak cumhurbaşkanı adayımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bunu yanı sıra Milliyetçi Hareket Partisi kendi milletvekillerini seçecektir. İnşallah mecliste çoğunlukla Milliyetçi Hareket Partisi kendini temsil edecektir. Bu konuda Adıyaman İl Teşkilatı olarak çalışmalarımız devam ediyor, sahadayız. Bu vesileyle de tüm Adıyamanlı vatandaşlarımızı Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altına davet ediyoruz.”

Adıyaman MHP Merkez İlçe Başkanı Mehmet Doğan ise; “Mercan TV ailesini ziyarete geldik. Başkanım İbrahim Bey’e teşekkür ederiz. Bizi güzelce ağırladı ve bu konuşma imkanını da bize verdi. Başkanımın da dediği gibi Adıyaman’da bir hareketlilik vardır. Adıyaman’da MHP’ye karşı sevgi ve saygı vardır. Daha önce milletvekili çıkardığımız zamanlarda da bu hareketlilik vardır. Milletvekilleri çıkaracağız. Adıyamanlıları bekliyoruz.” diye konuştu.

AGAD Başkanı Aslan ise, ziyaretten ötürü teşekkür ederken Adıyaman sorunlarının çözümü basın olarak çalıştıklarını belirtti; Bugün bizlere nezaket ziyaretinde bulunan Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Hüseyin Özgün’e, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Doğan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz. Adıyaman bölgede bulunan en huzurlu kent. Bu konuda Adıyaman’ın bölgede huzur kenti olarak devam etmesine katkıları olmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi’nin basın olarak veya Adıyaman’ın sıkıntılarının giderilmesi noktasında vermiş olduğu emeklerden dolayı biz kendilerine teşekkür ediyoruz. Basın olarak bugüne kadar hep yanlarında olduk ve yanlarında da olmaya devam edeceğiz. Önemli olan Adıyaman’ın kalkınması Adıyaman’ın sorunlarının giderilmesi. Cumhur İttifakı olarak Adıyaman’ın sorunlarının giderilmesi noktasında verecekleri her mücadele de yanlarında olduğumuzu ve olacağımızı ifade etmek istiyorum. Bundan sonraki seçim sürecinde başkanıma ve ekibine başarılar diliyoruz. Ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz.”dedi.

Kaynak: PHA