Meydan projesi tüm hızıyla devam ediyor

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın seçim vaatleri arasında yer alan önemli projelerden bir tanesi olan kent meydanında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi tarafından, eski hükümet binasının bulunduğu alanda inşaat çalışmaları süren kent meydanı projesinin iki katlı otoparkının tamamlandığını belirten sorumlular, üst yapı çalışmalarına başladıklarını ifade ettiler.

Sorumlular, gelinen son durumla ilgili verdikleri bilgide şunları dile getirdi: "Adıyaman Belediyesi tarafından hayata geçirilen meydan projesinde çalışmalar hızla devam ediyor. Arsa alanı 12 bin 154 metrekare, proje alanı 24 bin 280 metrekare olan projede, 740 araçlık iki katlı yer altı kapalı otopark, cami, kitap kafe-kütüphane, kuru havuzlar ve yeşil alan bulunacak. Hedefimiz projeyi en kısa sürede tamamlayarak, halkın hizmetine sunmak."