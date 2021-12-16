Mevsimsel budama çalışmaları sürüyor

Sonbaharın gelmesiyle park ve yeşil alanlarda bakım çalışmalarını kış mevsiminin ilk günlerinde de sürdüren Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir genelindeki refüjlerde ve kaldırımlarda bulunan ağaçları da tek tek budayarak bakımını gerçekleştiriyor.

Sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte başlattıkları çalışmalar kapsamında şehir genelindeki orta refüjde ve kaldırımlarda bulunan ağaçların budandığını dile getirerek, bu çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade ederek, yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: PHA