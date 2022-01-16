Mevsimsel budama çalışmaları parklarda sürüyor

Kış mevsiminin gelmesiyle park ve yeşil alanlarda bakım çalışmalarını arttıran Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir genelindeki refüjlerde ve kaldırımlarda gerçekleştirdiği çalışmaları şimdi de parklarda sürdürüyor.

Devam eden çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte başlattıkları çalışmaların kış mevsiminde de devam ettiğini söyleyerek, "Bu kapsamda şehir genelindeki orta refüjde ve kaldırımlarda bulunan ağaçlar budandı. Şimdi de sıra parklara geldi. Ekiplerimiz Mimar Sinan Parkındaki ağaçları tek tek budayarak, ağaçları ilkbahara hazırladı" diye konuştu.

Vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade ederek, yetkililere ve ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: PHA