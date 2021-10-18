Galeriler Yazarlar
Adıyaman 28°
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1417.7
ALTIN
529.45
DOLAR
9.3332
STERLİN
12.8433
EURO
10.8553

Mevlid Kandili’nde geleneksel etli pilav etkinliği - Videolu Haber

Adıyaman’da Mevlid Kandili kapsamında Yenipınar Cami’nde il müftülüğü ve cami görevlileri tarafından 2 bin kişiye etli pilav ve ayran ikramında bulunuldu.

18 Ekim 2021 Pazartesi 16:08
21 Okunma
Mevlid Kandili’nde geleneksel etli pilav etkinliği - Videolu Haber

Öğle namazı sonrası Yeni Pınar Camisinde Adıyaman İl Müftülüğü ve cami görevlileri tarafından 2 bin kişiye etli pilav ve ayran dağıtıldı.

“Mevlid Kandili bizim için hayatımızda çok önemlidir”

Etkinlik hakkında açıklama yapan İl Müftüsü Mehmet Taşçı, “Hepimizin malumu üzerine 2021 yılı Mevlid Kandili haftamız dünyamın ve alemin yaratıldığından belli yaşadığı ve yaşatılacağı en kıymetli ve en güzel gecelerden biri hatta o gecelerin başında gelmekte. Zira bu gece Ulu camide Kuran-ı Kerim ve dualar ile idrak ettiğimiz Mevlid Kandili bizim için hayatımızda çok önemlidir. Zira o gün Cenabı Allah’ın bize rehberlik etmesi için yolumuzu aydınlatması için ve bize örnek olması için alemlere rahmet olmak için gönderilen önderimiz rehberimiz, şefaatçimiz Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) dünyayı teşvik  eyledikleri gece elbette bizim için gelen ve yaşayan bizim sıkıntımız kendisine ağır gelen bizi bizden daha çok düşünen ve bizi bizden daha çok seven Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) anmak ve onu anlatmak ayrı bir duygu ve coşkudur. Ve tüm dünyada gönül coğrafyamızda bugün ve bu geceler ayrı bir heyecanla her yıl kutlanmaktadır. Bizlerde Adıyaman il müftülüğü olarak başlarımızın tacı gönüllerimizin sultanı efendimizi anmak ve milletimize anlatmak üzere bir dizi programlar icra edeceğiz. Kandil gecemizde başlamış olduğumuz Mevlid Kandili etkinliklerimiz bugün burada Yeni Pınar Cami görevlileri ve cemaati tarafından 2 bin kişilik etli pilav ikramında bulunuyoruz. Yarın yine aynı şekilde Gap Camisinde, camimiz görevlileri ve cemaati tarafından kardeşlerimize ikramlarda bulunulacak” diye konuştu.

Namaz çıkışı etli pilav ikramı afiyetle yiyen vatandaşlar ise, etkinlikten dolayı müftülük çalışanlarına ve cami görevlilerine teşekkür etti.

 

Kaynak: PHA
Haberin Videosu :
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Genç MÜSİAD’da Mustafa Yılmaz dönemi başladı
Genç MÜSİAD’da Mustafa Yılmaz dönemi başladı
Mevlid Kandilinde camiler doldu taştı
Mevlid Kandilinde camiler doldu taştı
Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan Mevlid Kandili mesajı yayınladı
Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan Mevlid Kandili mesajı yayınladı
Semerkand Vakfından sağlık çalışanlarına kandil simidi
Semerkand Vakfından sağlık çalışanlarına kandil simidi
Başkan İnan, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı
Başkan İnan, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı
Vali Gül, Hakim Aksoy ve Şehit Doğan'ın taziyesine katıldı
Vali Gül, Hakim Aksoy ve Şehit Doğan'ın taziyesine katıldı
Hareket halindeki kamyonetin üzerinde spor yaptı - Videolu Haber
Hareket halindeki kamyonetin üzerinde spor yaptı - Videolu Haber
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Adıyaman’da
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Adıyaman’da
Şehit Uzman Çavuş Mesut Çelik Mevlit-i Şerifle anıldı
Şehit Uzman Çavuş Mesut Çelik Mevlit-i Şerifle anıldı
Adıyaman’da 15 Temmuz Milli İrade Ocakları törenle açıldı - Videolu Haber
Adıyaman’da 15 Temmuz Milli İrade Ocakları törenle açıldı - Videolu Haber
Adıyaman 2021 yılı 4. il koordinasyon toplantısı yapıldı
Adıyaman 2021 yılı 4. il koordinasyon toplantısı yapıldı
Başkan Palalı: Atatürk ilkelerine yönelik bu planlı girişim ve saldırıları kınıyoruz
Başkan Palalı: Atatürk ilkelerine yönelik bu planlı girişim ve saldırıları kınıyoruz
Başkan İnan: Acımız büyüktür ve Türk milletimiz bu acıyı göğüsleyecek güçte
Başkan İnan: Acımız büyüktür ve Türk milletimiz bu acıyı göğüsleyecek güçte
Başkan Çelebi: Güneydoğu'da teşkilatlanacağız
Başkan Çelebi: Güneydoğu'da teşkilatlanacağız
Ankara Garı'ndaki patlamada ölenler anıldı - Videolu Haber
Ankara Garı'ndaki patlamada ölenler anıldı - Videolu Haber
Okul çevresindeki esnaflar denetlendi
Okul çevresindeki esnaflar denetlendi
Değişim şöleni ile doğa felaketlerini önleyelim!
Değişim şöleni ile doğa felaketlerini önleyelim!
Nemrut’un tarihi gün yüzüne çıkacak
Nemrut’un tarihi gün yüzüne çıkacak
Kaymakam Ayrancı, köy ziyaretlerine başladı
Kaymakam Ayrancı, köy ziyaretlerine başladı
Adıyaman’da bordür taşları ışıklandırıldı
Adıyaman’da bordür taşları ışıklandırıldı
İş adamından gönülleri ısıtan hareket - Videolu Haber
İş adamından gönülleri ısıtan hareket - Videolu Haber
Kahta'da hafızlar için icazet merasimi düzenlendi
Kahta'da hafızlar için icazet merasimi düzenlendi
Vali Çuhadar, eğitim yatırımlarını yerinde inceledi
Vali Çuhadar, eğitim yatırımlarını yerinde inceledi
Emniyet Müdürü Ergüder, meslektaşlarıyla bir araya geldi
Emniyet Müdürü Ergüder, meslektaşlarıyla bir araya geldi
Yaşlılar gününde çocuklarla birlikte doyasıya eğlendiler
Yaşlılar gününde çocuklarla birlikte doyasıya eğlendiler
SGK Müdürü Tekin’den yapılandırma uyarısı
SGK Müdürü Tekin’den yapılandırma uyarısı
Kent protokolü itfaiye çalışanlarının haftasını kutladı
Kent protokolü itfaiye çalışanlarının haftasını kutladı
Atatürk Baraj Gölü’nün balık popülasyonuna takviye
Atatürk Baraj Gölü’nün balık popülasyonuna takviye
Mahmut Göksu: Amacımız insana ve insanlığa hizmet
Mahmut Göksu: Amacımız insana ve insanlığa hizmet
Erdemoğlu Ailesinden Teşekkür
Erdemoğlu Ailesinden Teşekkür

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim