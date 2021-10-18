Mevlid Kandili’nde geleneksel etli pilav etkinliği - Videolu Haber

Öğle namazı sonrası Yeni Pınar Camisinde Adıyaman İl Müftülüğü ve cami görevlileri tarafından 2 bin kişiye etli pilav ve ayran dağıtıldı.

“Mevlid Kandili bizim için hayatımızda çok önemlidir”

Etkinlik hakkında açıklama yapan İl Müftüsü Mehmet Taşçı, “Hepimizin malumu üzerine 2021 yılı Mevlid Kandili haftamız dünyamın ve alemin yaratıldığından belli yaşadığı ve yaşatılacağı en kıymetli ve en güzel gecelerden biri hatta o gecelerin başında gelmekte. Zira bu gece Ulu camide Kuran-ı Kerim ve dualar ile idrak ettiğimiz Mevlid Kandili bizim için hayatımızda çok önemlidir. Zira o gün Cenabı Allah’ın bize rehberlik etmesi için yolumuzu aydınlatması için ve bize örnek olması için alemlere rahmet olmak için gönderilen önderimiz rehberimiz, şefaatçimiz Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) dünyayı teşvik eyledikleri gece elbette bizim için gelen ve yaşayan bizim sıkıntımız kendisine ağır gelen bizi bizden daha çok düşünen ve bizi bizden daha çok seven Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) anmak ve onu anlatmak ayrı bir duygu ve coşkudur. Ve tüm dünyada gönül coğrafyamızda bugün ve bu geceler ayrı bir heyecanla her yıl kutlanmaktadır. Bizlerde Adıyaman il müftülüğü olarak başlarımızın tacı gönüllerimizin sultanı efendimizi anmak ve milletimize anlatmak üzere bir dizi programlar icra edeceğiz. Kandil gecemizde başlamış olduğumuz Mevlid Kandili etkinliklerimiz bugün burada Yeni Pınar Cami görevlileri ve cemaati tarafından 2 bin kişilik etli pilav ikramında bulunuyoruz. Yarın yine aynı şekilde Gap Camisinde, camimiz görevlileri ve cemaati tarafından kardeşlerimize ikramlarda bulunulacak” diye konuştu.

Namaz çıkışı etli pilav ikramı afiyetle yiyen vatandaşlar ise, etkinlikten dolayı müftülük çalışanlarına ve cami görevlilerine teşekkür etti.

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