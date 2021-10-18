Mevlid Kandilinde camiler doldu taştı

Hz. Muhammed’in (S.A.V) doğduğu gece olan, aynı zamanda Rebiülevvel ayının on ikinci günü olarak bilinen Mevlid Kandilinde Ulu Camii'nde program düzenlendi.

Düzenlenen programda camiye gelen vatandaşlar, namaz kılarak bol bol dua etti. İl Müftüsü Mehmet Taşçı, tarafından yatsı namazının ardından program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için dua edilmesiyle devam etti.

Ardından İl Müftüsü Mehmet Taşcı, ‘Peygamber efendimizin her yönüyle örnek alınması gerektiği' konusunda vatandaşlara bilgi verdi. Okunan çift ezanla birlikte program, Müftü Mehmet Taşcı tarafından yapılan kapanış duasının ardından sona erdi.

Mevlid Kandili dolayısıyla Adıyaman Belediyesi ise, kent genelinde tüm camilerde vatandaşlara kandil simidi dağıttı.