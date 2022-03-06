Metropolit Melki Ürek'ten, Başkan Kılınç'a ziyaret

Adıyaman ve Çevre İller Metropoliti Mor Griğoryos Melki Ürek, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette yaptığı konuşmada, Başkan Kılınç'tan huzur ve barış kenti Adıyaman'ın adına yakışır şekilde her zaman samimi bir şekilde destek gördüklerini söyleyen Metropolit Melki Ürek, misafirperverliğinden dolayı Başkan Kılınç'a teşekkür etti.

Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Adıyaman'daki huzur ve dayanışmanın en güzel örneğini gösteren Metropolit Melki Ürek ile diğer Süryani vatandaşlarımızın bu birlik ve beraberlikte büyük katkıları var. Kendilerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu