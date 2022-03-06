Galeriler Yazarlar
Adıyaman 8
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1.990,75
ALTIN
899,24
DOLAR
14,23
STERLİN
18,91
EURO
15,61

Metropolit Melki Ürek'ten, Başkan Kılınç'a ziyaret

Adıyaman ve Çevre İller Metropoliti Mor Griğoryos Melki Ürek, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

06 Mart 2022 Pazar 14:44
9 Okunma
Metropolit Melki Ürek'ten, Başkan Kılınç'a ziyaret

Adıyaman ve Çevre İller Metropoliti Mor Griğoryos Melki Ürek, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette yaptığı konuşmada, Başkan Kılınç'tan huzur ve barış kenti Adıyaman'ın adına yakışır şekilde her zaman samimi bir şekilde destek gördüklerini söyleyen Metropolit Melki Ürek, misafirperverliğinden dolayı Başkan Kılınç'a teşekkür etti.
Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Adıyaman'daki huzur ve dayanışmanın en güzel örneğini gösteren Metropolit Melki Ürek ile diğer Süryani vatandaşlarımızın bu birlik ve beraberlikte büyük katkıları var. Kendilerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AGAD Başkanı Aslan: AGAD olarak yeni bir süreç içerisine giriyoruz
AGAD Başkanı Aslan: AGAD olarak yeni bir süreç içerisine giriyoruz
Adıyaman'da '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlardan halaylı protesto - Videolu Haber
Adıyaman'da '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlardan halaylı protesto - Videolu Haber
Yeşilay Adıyaman Şubesinden, Başkan Kılınç'a ziyaret
Yeşilay Adıyaman Şubesinden, Başkan Kılınç'a ziyaret
Başkan Kılınç, İl Genel Meclisi Mart ayı toplantısına katıldı
Başkan Kılınç, İl Genel Meclisi Mart ayı toplantısına katıldı
Muhtarlardan Albay Yeşilyurt’a plaket
Muhtarlardan Albay Yeşilyurt’a plaket
Vali Mahmut Çuhadar’dan ulu çınarlara ziyaret
Vali Mahmut Çuhadar’dan ulu çınarlara ziyaret
Başkan Emre'den 'Erkenek İçme Suyu' açıklaması
Başkan Emre'den 'Erkenek İçme Suyu' açıklaması
Bayraktar: Zeytinlik alanların yok olmasının önünü açan bu uygulamadan mutlaka vazgeçilmelidir - Videolu Haber
Bayraktar: Zeytinlik alanların yok olmasının önünü açan bu uygulamadan mutlaka vazgeçilmelidir - Videolu Haber
Okullarda deprem anı ve tahliye tatbikatı yapıldı - Videolu Haber
Okullarda deprem anı ve tahliye tatbikatı yapıldı - Videolu Haber
CHP'li Binzet: Yaylakonak’da doğa katliamı yapılmıştır - Videolu Haber
CHP'li Binzet: Yaylakonak’da doğa katliamı yapılmıştır - Videolu Haber
Başkan Kılınç'tan eski çarşı esnafına ziyaret
Başkan Kılınç'tan eski çarşı esnafına ziyaret
Kılınç, Hayvan Pazarı projesini inceledi
Kılınç, Hayvan Pazarı projesini inceledi
Başkan Kılınç, Gençlik Makamında AK Partili gençlerle buluştu
Başkan Kılınç, Gençlik Makamında AK Partili gençlerle buluştu
Yaban hayvanlarının yemleme çalışması devam ediyor
Yaban hayvanlarının yemleme çalışması devam ediyor
Ertürk'e teşekkür plaketi
Ertürk'e teşekkür plaketi
Başkan Akkuş, Başkan Kılınç'ı ziyaret etti
Başkan Akkuş, Başkan Kılınç'ı ziyaret etti
Başkan Kıymaz: Mazlumun yanında, zalimin karşısındayız
Başkan Kıymaz: Mazlumun yanında, zalimin karşısındayız
Adıyaman'da av sezonu kapanıyor
Adıyaman'da av sezonu kapanıyor
Başkan Kılınç, Deneyimlerini öğrencilerle paylaştı
Başkan Kılınç, Deneyimlerini öğrencilerle paylaştı
Muhtarlar Federasyonu Başkanı Taş'tan, Başkan Kılınç'a ziyaret
Muhtarlar Federasyonu Başkanı Taş'tan, Başkan Kılınç'a ziyaret
Güney Çevreyolu'nda çalışmalar hızla ilerliyor
Güney Çevreyolu'nda çalışmalar hızla ilerliyor
Adıyaman İlkbahar’a hazırlanıyor
Adıyaman İlkbahar’a hazırlanıyor
Adıyaman Belediyesi asfalt sezonunu açtı
Adıyaman Belediyesi asfalt sezonunu açtı
Memur Sen Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Aydın: 28 Şubat darbesinin izleri silinmelidir
Memur Sen Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Aydın: 28 Şubat darbesinin izleri silinmelidir
Çelik: Engelleri aşmada ilimize birincilik getirdik
Çelik: Engelleri aşmada ilimize birincilik getirdik
Kahta’da 28 Şubat Postmodern Darbe konulu konferans düzenlendi
Kahta’da 28 Şubat Postmodern Darbe konulu konferans düzenlendi
Adıyaman'da Miraç Kandil'inde camiler doldu taştı
Adıyaman'da Miraç Kandil'inde camiler doldu taştı
Başkan Kılınç, 'E Belediye Bilgi Sistemi' açılış programına katıldı
Başkan Kılınç, 'E Belediye Bilgi Sistemi' açılış programına katıldı
Başkan Kılınç: Yağışlar güzel oldu ama sularımızı dikkatli kullanalım - Videolu Haber
Başkan Kılınç: Yağışlar güzel oldu ama sularımızı dikkatli kullanalım - Videolu Haber
AK Partili Dağtekin: Bu memleketi fırsatçılara yedirmeyeceğiz - Videolu Haber
AK Partili Dağtekin: Bu memleketi fırsatçılara yedirmeyeceğiz - Videolu Haber

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim