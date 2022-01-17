Meteorolojiden Güneydoğu Anadolu’da yoğun kar yağışı uyarısı

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmede Güneydoğu Anadolu’da kar yağış uyarısında bulunarak yoğun kar 20 cm. üzerinde olması tahmin edilirken Çarşamba günü ise kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına meydana geleceğini duyurdu.

Salı günü öğle saatlerinden itibaren başlanması değerlendirilen kar yağışına karşı vatandaşların dikkatli olmalarını isteyen Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, "Güneydoğu Anadolu'da beklenen yağışların 18.01.2022 Salı günü öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzeyi (Adıyaman, Şanlıurfa'nın kuzeyi, Diyarbakır çevreleri, Batman'ın kuzeyi) ile Gaziantep çevreleri ve Kilis'in kuzeyinde yoğun kar (20 cm. üzeri), bölgenin güneyinde (Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Şanlıurfa'nın güneyi ve Kilis) kuvvetli yer yer yoğun kar (10-30 cm.) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneydoğu yönlerden, Çarşamba günü kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Kuvvetli ve yoğun kar yağışlarının bölgenin batısında Çarşamba öğle saatlerinde, doğusunda 20.01.2022 sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma, don olayı, bölgenin kuzeyinin yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.ifadesi yer aldı.