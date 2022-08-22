Memleketine olan vefa borcunu okul ve cami yaparak ödeyecek

Hayırsever Dr, Necip Öztürk’ün Besni merkezde yapacağı 12 derslikli İlkokul ile Millet Bahçesi içerisinde yapacağı 750 kişilik caminin protokolü Valilik Makamında Vali Mahmut Çuhadar ve hayırsever Necip Öztürk arasında imzalandı.

Valilik Makamında gerçekleşen protokole Besni Kaymakamı Nazlı Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, İl Müftüsü Mehmet Taştan, Besni Belediye Başkanı Eyüp Mehmet Emre, Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, ilçe Müftüsü ve diğer yetkililer katıldı.

Besni ilçe merkezine modern bir ortaokul binası ile 750 kişilik bir cami yapacak olan Mersu Özel Hastanesi ve Mersin Tüp Bebek Merkezinin sahibi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Necip Öztürk, "Doğup büyüdüğümüz memleketimize böyle bir hizmeti yapmak bizim için gurur verici. Memleketimize böyle güzel bir hizmet vermeyi nasip ettiği için yaratana şükürler olsun. Bizi bu hayra teşvik eden Sayın Valimiz Mahmut Çuhadar başta olmak üzere ilçe kaymakamımıza, ilçe milli eğitim müdürümüze ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."dedi.

Besni Belediye Başkanı Eyüp Mehmet Emre ise, hayırsever Op. Dr. Necip Öztürk’e teşekkür ederek, "Bizde Belediye olarak Besni ilçesinin en güzel yerini cami yeri olarak ayırmıştık. Cenabı Allah’a hamd olsun. Buna memur olarak ta Yüce Allah Necip Beyi tayin etti. İnşallah en kısa zamanda okul ve camimizi tamamlayarak milletimizin hizmetine sunacağız"dedi.

"Hayırseverimiz Op. Dr. Necip Öztürk’e çok teşekkür ediyorum"

Besni’nin devlet-millet işbirliğinin en güzel örneklerinin verildiği bir ilçe olduğunu belirten Besni Kaymakamı Nazlı Demir ise,"Bugünde onlardan birini yaşıyoruz. Besni’de doğup büyüyen, ilçemizin bağrından kopmuş bir doktorumuz memleketini unutmadı. Güzel bir vefa örneği gösterip ilçemize güzel bir cami ve 12 derslikli bir ilkokul yaparak eğitime çok güzel bir katkı sağlayacak. Ben hayırseverimiz Op. Dr. Necip Öztürk’e çok teşekkür ediyorum. Bu adım inşallah diğer hayırseverlerimize de bir örnek olur. İnşallah camimiz ve okulumuz kısa sürede tamamlanıp hizmete sunulu"dedi.

"Allah Necip bey gibi hayırseverlerin sayısını artırsın inşallah"

Besni ilçemizde geleceğimizin teminatı çocuklarımıza yeni bir bilim ve irfan yuvası ile vatandaşlarımıza yeni bir cami kazandırmak için toplandıklarını belirten Vali Mahmut Çuhadar,"Bugün Besnili hayırseverlerimiz tarafından Besni ilçemizde yapılan eğitim yatırımlarına bir yenisini daha ekliyoruz. İçinde bulunduğumuz bu salonun adını hayır salonu kurduk. Mersu Özel Hastanesi ve Mersin Tüp Bebek Merkezinin sahibi Op. Dr. Necip Öztürk beye Besni ilçemize yapacakları okul ve cami için teşekkür ediyorum. Bugün hayırseverlerimizin Besni ilçemize kazandıracağı 12 derslikli İlkokul ile Besni Millet Bahçesi içerisinde yapacağı caminin protokolünü imzaladık. Allah Necip bey gibi hayırseverlerin sayısını artırsın inşallah. Her zaman dediğim gibi gerçek zengin kazandığı parayı doğru yerlere harcayabilen insandır. Hayırseverlik herkese nasip olmayan, bazı insanlara nasip olan bir haslettir. Bu hayırseverliğinden dolayı Doktor Necip Beyi tebrik ediyorum. Hayırseverimiz tarafından Besni ilçemize yapılacak olan hem okulun hem de caminin ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Orada okuyup, yetişecek çocuklarımızın ve o camide ibadet edecek insanlarımızın hayır duaları hep onlarla birlikte olacak. Bizlerde kendilerine müteşekkiriz" şeklinde konuştu.

Konuşmalarında ardından Vali Mahmut Çuhadar ve Mersu Özel Hastanesi ve Mersin Tüp Bebek Merkezinin sahibi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Necip Öztürk arasında 12 derslikli İlkokul ile Millet Bahçesi içerisinde yapılacak olan caminin protokolü imzalandı.