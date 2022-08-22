Galeriler Yazarlar
Adıyaman 35
parçalı az bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
3.068,25
ALTIN
1.008,40
DOLAR
18,13
STERLİN
21,44
EURO
18,15

Memleketine olan vefa borcunu okul ve cami yaparak ödeyecek

Mersin'de sağlık sektöründe faaliyet gösteren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Necip Öztürk, memleketi Adıyaman'ın Besni ilçesinde vefa borcunu ödemek için cami ve okul yaptıracak.

22 Ağustos 2022 Pazartesi 13:47
37 Okunma
Memleketine olan vefa borcunu okul ve cami yaparak ödeyecek

Hayırsever Dr, Necip Öztürk’ün Besni merkezde yapacağı 12 derslikli İlkokul ile Millet Bahçesi içerisinde yapacağı 750 kişilik caminin protokolü Valilik Makamında Vali Mahmut Çuhadar ve hayırsever Necip Öztürk arasında imzalandı.
Valilik Makamında gerçekleşen protokole Besni Kaymakamı Nazlı Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, İl Müftüsü Mehmet Taştan, Besni Belediye Başkanı Eyüp Mehmet Emre, Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, ilçe Müftüsü ve diğer yetkililer katıldı.
Besni ilçe merkezine modern bir ortaokul binası ile 750 kişilik bir cami yapacak olan Mersu Özel Hastanesi ve Mersin Tüp Bebek Merkezinin sahibi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Necip Öztürk, "Doğup büyüdüğümüz memleketimize böyle bir hizmeti yapmak bizim için gurur verici. Memleketimize böyle güzel bir hizmet vermeyi nasip ettiği için yaratana şükürler olsun. Bizi bu hayra teşvik eden Sayın Valimiz Mahmut Çuhadar başta olmak üzere ilçe kaymakamımıza, ilçe milli eğitim müdürümüze ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."dedi.
Besni Belediye Başkanı Eyüp Mehmet Emre ise, hayırsever Op. Dr. Necip Öztürk’e teşekkür ederek, "Bizde Belediye olarak Besni ilçesinin en güzel yerini cami yeri olarak ayırmıştık. Cenabı Allah’a hamd olsun. Buna memur olarak ta Yüce Allah Necip Beyi tayin etti. İnşallah en kısa zamanda okul ve camimizi tamamlayarak milletimizin hizmetine sunacağız"dedi.  
"Hayırseverimiz Op. Dr. Necip Öztürk’e çok teşekkür ediyorum"
Besni’nin devlet-millet işbirliğinin en güzel örneklerinin verildiği bir ilçe olduğunu belirten Besni Kaymakamı Nazlı Demir ise,"Bugünde onlardan birini yaşıyoruz. Besni’de doğup büyüyen, ilçemizin bağrından kopmuş bir doktorumuz memleketini unutmadı. Güzel bir vefa örneği gösterip ilçemize güzel bir cami ve 12 derslikli bir ilkokul yaparak eğitime çok güzel bir katkı sağlayacak. Ben hayırseverimiz Op. Dr. Necip Öztürk’e çok teşekkür ediyorum. Bu adım inşallah diğer hayırseverlerimize de bir örnek olur. İnşallah camimiz ve okulumuz kısa sürede tamamlanıp hizmete sunulu"dedi.
"Allah Necip bey gibi hayırseverlerin sayısını artırsın inşallah"
Besni ilçemizde geleceğimizin teminatı çocuklarımıza yeni bir bilim ve irfan yuvası ile vatandaşlarımıza yeni bir cami kazandırmak için toplandıklarını belirten Vali Mahmut Çuhadar,"Bugün Besnili hayırseverlerimiz tarafından Besni ilçemizde yapılan eğitim yatırımlarına bir yenisini daha ekliyoruz. İçinde bulunduğumuz bu salonun adını hayır salonu kurduk. Mersu Özel Hastanesi ve Mersin Tüp Bebek Merkezinin sahibi Op. Dr. Necip Öztürk beye Besni ilçemize yapacakları okul ve cami için teşekkür ediyorum. Bugün hayırseverlerimizin Besni ilçemize kazandıracağı 12 derslikli İlkokul ile Besni Millet Bahçesi içerisinde yapacağı caminin protokolünü imzaladık. Allah Necip bey gibi hayırseverlerin sayısını artırsın inşallah. Her zaman dediğim gibi gerçek zengin kazandığı parayı doğru yerlere harcayabilen insandır. Hayırseverlik herkese nasip olmayan, bazı insanlara nasip olan bir haslettir. Bu hayırseverliğinden dolayı Doktor Necip Beyi tebrik ediyorum. Hayırseverimiz tarafından Besni ilçemize yapılacak olan hem okulun hem de caminin ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Orada okuyup, yetişecek çocuklarımızın ve o camide ibadet edecek insanlarımızın hayır duaları hep onlarla birlikte olacak. Bizlerde kendilerine müteşekkiriz" şeklinde konuştu.
Konuşmalarında ardından Vali Mahmut Çuhadar ve Mersu Özel Hastanesi ve Mersin Tüp Bebek Merkezinin sahibi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Necip Öztürk arasında 12 derslikli İlkokul ile Millet Bahçesi içerisinde yapılacak olan caminin protokolü imzalandı.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adıyaman Belediyesi'nden gece mesaisi
Adıyaman Belediyesi'nden gece mesaisi
Kuzey Çevreyolunda çalışmalar devam ediyor
Kuzey Çevreyolunda çalışmalar devam ediyor
TÜGVA İl Temsilcisi Tepe 1 yıllık görev sürecini değerlendirdi
TÜGVA İl Temsilcisi Tepe 1 yıllık görev sürecini değerlendirdi
Bitkin halde bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı
Bitkin halde bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı
Adıyamanlılar Vakfı Ankara Şube Başkanı Duran’a önemli görev
Adıyamanlılar Vakfı Ankara Şube Başkanı Duran’a önemli görev
Başkan Turanlı’dan Mercan Tv Kahta stüdyosuna ziyaret
Başkan Turanlı’dan Mercan Tv Kahta stüdyosuna ziyaret
Başkan Kılınç'ın saha çalışması devam ediyor
Başkan Kılınç'ın saha çalışması devam ediyor
Sümerevler Mahallesinin asfaltı yenileniyor
Sümerevler Mahallesinin asfaltı yenileniyor
Şehir içi minibüsleri denetlendi - Videolu Haber
Şehir içi minibüsleri denetlendi - Videolu Haber
Cumhuriyet Caddesi'nde altyapı çalışması
Cumhuriyet Caddesi'nde altyapı çalışması
Toplum Merkezi 450 kişiye aşure ikram etti
Toplum Merkezi 450 kişiye aşure ikram etti
Demokrasi Parkı yenileniyor
Demokrasi Parkı yenileniyor
Başkan Kılınç, Besni Belediye Başkanı Emre'yi ziyaret etti
Başkan Kılınç, Besni Belediye Başkanı Emre'yi ziyaret etti
Aras ve Torunoğlu güç birliği yaptı
Aras ve Torunoğlu güç birliği yaptı
Halil Aydın: Turuş’da bu yıl topraklarımızda verim alamadık
Halil Aydın: Turuş’da bu yıl topraklarımızda verim alamadık
Adıyaman Belediyesi'nden 5 bin kişilik aşure ikramı - Videolu Haber
Adıyaman Belediyesi'nden 5 bin kişilik aşure ikramı - Videolu Haber
Başkan Kutlu’dan Rektör Turgut’a ziyaret
Başkan Kutlu’dan Rektör Turgut’a ziyaret
Köprülü kavşak çalışmaları devam ediyor
Köprülü kavşak çalışmaları devam ediyor
Başkan Kılınç, üstyapı çalışmalarını inceledi
Başkan Kılınç, üstyapı çalışmalarını inceledi
Deniz: Ya promosyon güncellenmeli ya da protokol feshedilmeli
Deniz: Ya promosyon güncellenmeli ya da protokol feshedilmeli
Başkan Kılınç, A takımıyla durum değerlendirmesi yaptı
Başkan Kılınç, A takımıyla durum değerlendirmesi yaptı
Yeni Mahalle'de yol kazı ve düzenleme çalışması
Yeni Mahalle'de yol kazı ve düzenleme çalışması
Başkan Kılınç: Birliğimizi hiç kimse bozamayacak
Başkan Kılınç: Birliğimizi hiç kimse bozamayacak
Başkan Kılınç, Meydan projesini inceledi
Başkan Kılınç, Meydan projesini inceledi
Başkan Kıymaz: Enginyurt'u şiddetle kınıyorum
Başkan Kıymaz: Enginyurt'u şiddetle kınıyorum
Kentsel dönüşüm yapım aşamasına geçildi
Kentsel dönüşüm yapım aşamasına geçildi
Başkan Kıymaz'dan Salıcı’ya hayırlı olsun ziyareti
Başkan Kıymaz'dan Salıcı’ya hayırlı olsun ziyareti
İYİ Parti’den AGAD’a ziyaret
İYİ Parti’den AGAD’a ziyaret
'Mahallemde Akşam Sineması’nın ilk durağı Bahçecik Mahallesi
'Mahallemde Akşam Sineması’nın ilk durağı Bahçecik Mahallesi
Onikişubat Belediye Başkanı Mahçiçek'ten Başkan Kılınç’a EXPO ziyareti
Onikişubat Belediye Başkanı Mahçiçek'ten Başkan Kılınç’a EXPO ziyareti

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim