Mehmet Akif Mahallesi’nde asfalt çalışması

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin merkez mahallelerinden olan Mehmet Akif Mahallesi'nde asfalt çalışmalarına devam ediyor.Mehmet Akif Mahallesi'nin cadde ve sokaklarında gerçekleştirilen asfalt çalışmaları hakkında bilgi veren yetkililer, kısa süre içerisinde mahalledeki çalışmaları tamamlayacaklarını dile getirdiler.

Mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililere ve ekiplere teşekkür ettiler.