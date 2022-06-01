Mavi Marmara şehidi Fahri Yaldız kabri başında anıldı - Videolu Haber

Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırıda şehit olan Fahri Yaldız ve 9 şehit için dualar edilerek, terör şebekesine lanet okundu.

HAK-İŞ tarafından, Yeni Mezarlıkta bulunan Şehit Fahri Yaldız'ın Kabri başında ikindi namazı sonrası düzenlenen programa HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kudüs Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Adıyaman İHH Başkanı Mehmet Halit Tekbaş, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İkindi namazı sonrası başlayan program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Filistin Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa,"Orada bir savaş var. Bu savaşın iki tarafı var. Bir tarafında insani duygular, rahmet taşıyan ve diğerlerine yardım etmek duygusu taşıyanlar ile vahşilik, canilik ve güzel olan her şeyi yok etme peşinde olanlar arasındaki bir savaştı bu. Mavi Marmara'nın 12'nci yıl dönümünde şunu söylüyoruz: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır. Yaralılarımızın yarasını saracağız. İsrail'den hem şehitlerimiz hem yaralılarımız hem de esirlerimiz için hesap soracağız. bugün dünya İsrail'e gereken cevabı vermediği için İsrail Mescid-i Aksa'da, Kudüs'te, Filistn'de bu tür cinayetlerine devam etmektedir." dedi.

Kudüs Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, ise "Kudüs ve içinde bulunan Mescid-i Aksa bizim ilk kıblemizdir. İlk kıblemizin işgal altında oluşunu kaygı ile izliyoruz. Biran önce Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne kavuşmasını ve başkenti Kudüs olan özgür bir Filistin devletinin kurulmasını arzu ediyoruz. Sadece bizim değil ümmetin Filistin'e bakışı belli. Bu noktada el birliği, gönül birliğiyle Kudüs'e ve özgür bir Filistin'in ortaya çıkmasına kadar mücadelemizi heyecanla sürdürmeliyiz. 12 yıl önce yola çıkan Mavi Marmara'nın yükü insanlık, şefkat ve merhamet vardı. 32 ülkeden dili, dini, rengi farklı insan vardı Mavi Marmara'da. Ama bu insanların ortak hedefi Filistin'e insani yardım götürmekti." Dedi.

"Mülkün temeli olan adalet, Yahudi lobisinin gizli görüşmeleriyle engellenmeye çalışıldı"

Adıyaman İHH Başkanı Mehmet Halit Tekbaş ise şunları söyledi:

"Son 70 yıldır Ortadoğu'da sadece problemden, kandan ve gözyaşından beslenen siyonist israil çeteleri, sadece Filistin için değil; Türkiye için de bir güvenlik sorunudur. 2010 yılında insani yardım taşıyan Mavi Marmara Gemisine, uluslararası sularda yaptıkları hukuksuz saldırı sonucu 9 vatandaşımız şehit olmuş. Bir kişi de 4 yıl boyunca komada kaldıktan sonra şehit olmuştur. 56 insani yardım gönüllüsü de ağır bir şekilde yaralanmıştır. Bu saldırı sonrası 12 yıldır süren hukuk mücadelesine başladık. Şehitlerimiz ve yararlılarımız adına ulusal ve uluslar arsından yaptığımız başvurulara gayri hukuki bir şekilde engel olunmaya çalışıldı. Mülkün temeli olan adalet Yahudi lobisinin gizli görüşmeleriyle engellenmeye çalışıldı. Bağımsız Türkiye mahkemeleri taraflı tutumu ile insanların hak ve hukuk arayışlarına engel üstüne engel koydu."

Son olarak kürsüye çıkan HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Filistin ve Kudüs konusundaki duyarlılığımızı uluslararası alana da bir şekilde taşımaya çalışıyoruz. İşgalci siyonist devletin işgalinin durdurulması, oradaki kardeşlerimize karşı yapılan her türlü insanlık dışı muameleye karşı ve yeni yerleşim alanlarının açılmaması için, Gazze'de ambargonun kaldırılması için mücadelemizi bütün alanda sürdürüyoruz. İsraillin insanlığı karşısına alarak zulümlerini devam ettirmiş olması bizleri yeni arayışlara itmesi gerekiyor. Bütün bu olup bitenlere sessiz kalamayız. Bütün bu olup bitenleri sinemize çekemeyiz. Bütün bu olup bitenlere kaşı daha yüksek sesle haykırmalı ve yeni şeyler yapmalıyız." Şeklinde ifade etti.

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