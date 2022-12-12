Marketlerde raf ve kasa fiyatı denetimi

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte şehir merkezindeki marketleri denetledi.

Gerçekleştirilen denetimlerle ilgili bilgi veren yetkililer, marketlerde raf ve kasa fiyat denetimlerine ara vermeden devam ettiklerini dile getirdi.

Yetkililer, denetimlerin bundan sonraki süreçte de artarak süreceğini sözlerine ekledi.