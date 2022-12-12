Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte şehir merkezindeki marketleri denetledi.
Gerçekleştirilen denetimlerle ilgili bilgi veren yetkililer, marketlerde raf ve kasa fiyat denetimlerine ara vermeden devam ettiklerini dile getirdi.
Yetkililer, denetimlerin bundan sonraki süreçte de artarak süreceğini sözlerine ekledi.
Marketlerde raf ve kasa fiyatı denetimi
Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ticaret İl Müdürlüğü personeliyle birlikte şehir merkezindeki marketlerde fiyat denetimi yaptı.
12 Aralık 2022 Pazartesi 15:14
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Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte şehir merkezindeki marketleri denetledi.