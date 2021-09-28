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Mahmut Göksu: Amacımız insana ve insanlığa hizmet

Yeni Dünya vakfı Genel Başkanı, AK parti Adıyaman eski milletvekili Mahmut Göksu ve beraberindeki heyet, GAP Gazeteciler Birliği Genel Merkezini ziyaret etti.

28 Eylül 2021 Salı 10:37
Mahmut Göksu: Amacımız insana ve insanlığa hizmet

Ziyarette, Yeni Dünya Vakfının çalışmaları hakkında GAP gazeteciler birliği genel başkanı Zeynel Abidin Kıymaz’a bilgiler veren Göksu, “Amacımız insana ve insanlığa hizmet” dedi.

“Gençlerimize geleceği emanet etmek istiyoruz”

Yeni Dünya Vakfı’nın 25 yıldır hizmet verdiği kaydeden Göksu, “Çeyrek asırlık bir geçmişi olan vakfımız sadece öğrencilere burs sağlamakla kalmadı. Onların sosyal gelişmesi içinde önemli etkinliklere imza attı. Öğrencilerin sportif kültürel gelişimleri için kamplar düzenledik, turnuvalar yaptık. 4-5 yıldır yurt faaliyetlerine ağırlık verdik. 18 yurdumuz var çoğunluğu Ankara-İstanbul olmak üzere bu 18 yurdumuzda öğrencilerimizin barınmalarına imkan sağlıyoruz. Osmanlı Devleti biliyorsunuz, bir vakıf devletiydi, devletin asli görevleri dışındaki bütün işler vakıflar aracılığıyla yapılıyordu, insana hizmet insanlığa hizmettir. İnsanı esas alan medeniyetin çocukları olarak, çocuklarımızın daha donanımlı olmaları için eğitimlerine katkı sunmayı iyi eğitilmiş, gençlerimize geleceği emanet etmek istiyoruz. Burs verdiğimiz elinden tuttuğumuz, destek verdiğimiz gençlerin bir müddet sonra karşımıza burs veren işadamı olarak bürokrat olarak karşımıza çıkmaları bizlerin yorgunluğunu ortadan kaldırıyor. GAP gazeteciler birliğini özellikle ziyaret etmek istedim genel başkan Zeynel Abidin Kıymaz iyi bir gazeteci olmanın yanı sıra vefalı bir dost. Milletvekili seçimleri arifesinde listeler açıklandığında ben listede yoktum. Kıymaz tv programında benim hizmetlerimi anlattı ve Mahmut Göksu’ya halkımız sahip çıkacaktır ‘gidin bu memleket evladını havaalanında karşılayın ’dedi o günü ben hiçbir zaman unutmam" dedi.

Kıymaz: Göksu Adıyaman için bir değerdir

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Mahmut Göksu bey, AK partinin kuruluşunda görev alan bir milletvekili olarak Adıyaman, Kahta, Besni ve Gölbaşı başta olmak üzere memleketin her bir köşesine yetişmeye çalıştı kalıcı eserlere imza attı. Bir gazeteci olarak 35 yıldır bu memlekete çakılan her çivinin şahidiyim. Kimin çalıştığını iş yaptığını bilen biriyim. Bu gün nissibi köprüsü hayata geçtiyse bunun ilk adımlarını Mahmut Göksu bey attı ve Ahmet Aydın bey takip ederek bütün enerjisiyle üzerine yoğunlaştı ve bu eseri Adıyaman’a kazandırdı. Göksu Milletvekilliği sona erdikten sonra Bodrum’a Marmaris’e yerleşip keyfine rahatına bakmadı, çalışma ve hizmete vakıf aracılığıyla devam etti, kendilerine hizmetlerinden dolayı Adıyamanlılar adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kaynak: PHA
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