'Mahallemde Akşam Sineması’nın ilk durağı Bahçecik Mahallesi

Her hafta iki mahallede düzenlenmeye başlayan 'Mahallemde Şenlik Var' projesi ile mahalle sakinleri ile yerel sanatçıları buluşturan Adıyaman Belediyesi, yine mahalle mahalle gerçekleştirmeyi planladığı 'Mahallemde Akşam Sineması' etkinliklerinin de startını veriyor.

Adıyaman Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen ve ilk olarak Bahçecik Mahallesi'nde gerçekleştirilecek olan etkinliklerle ilgili bilgi veren yetkililer, nostalji havasında film izleme zevkinin yaşatılacağı etkinlikte vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunulacağını ifade etti.

​Adıyaman Belediyesi'nin Bahçecik Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutları bahçesindeki Kadın ve Gençlik Merkezi önünde düzenlenecek olan etkinliğe tüm mahalle sakinlerini davet eden yetkililer, programın 5 Ağustos Cuma günü saat 20.30'da gerçekleştirileceğini belirtti.