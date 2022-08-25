Mahallelilerden, Belediye işçilerine çiğköfte ikramı

Adıyaman Belediyesi'nin prestij cadde projesi kapsamında yer alan Sıratut Mahallesi'ne bağlı Cumhuriyet Caddesi'nde çalışmalarını yürüten belediye işçileri, mahalle sakinlerinin çiğköfte sürpriziyle karşılaştı.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) tarafından üstyapı çalışmalarından önce gerçekleştirilen altyapı yenileme çalışmaları kapsamında yoğun bir gayret ortaya koyan işçilere hem moral vermek, hem de gayretlerinden ötürü teşekkür etmek için çiğköfte ikramında bulunan mahalle sakinlerinin bu jestine Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç da ortak oldu.

Sıratut Mahallesi Muhtarı İlhan alan öncülüğünde gerçekleştirilen jestten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Kılınç duygularını şu sözlerle ifade etti: "Cumhuriyet Caddesinde altyapı çalışmalarında bulunan personelimize Sıratut Mahalle Muhtarımız İlhan Alan ve mahalle sakinleri tarafından çiğköfte ikramında bulunuldu. Biz de bu anlamlı jeste iştirak ederek dahil olduk. sıcak ve samimi sohbetlerinden dolayı tüm mahalle sakinlerimize teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Allah birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin inşallah."

Mahalle Muhtarı Alan ise yoğun gayret ortaya koyan işçilere teşekkür etmek için böyle bir organizasyonu gerçekleştirdiklerini söyleyerek, sürdürülen çalışmalardan dolayı Başkan Kılınç'a ve işçilere teşekkür etti.

Daha sonra Mahalle Muhtarı tarafından yoğrulan çiğköfte, Belediye Başkanı Kılınç tarafından işçilere ve mahalle sakinlerine dağıtıldı.