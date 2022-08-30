Mahalle muhtarlarından Başkan Kılınç'a ziyaret

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, bir yandan ilin temel sorunlarını ortadan kaldıracak projelerin takibini yaparken, diğer yandan da mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek mahallelerin sorun ve talepleri hakkında bilgi ediniyor.

Son olarak Sıratut, Siteler ve Petrol mahallelerinin muhtarlarını makamında ağırlayan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, muhtarlardan mahallelerinin sorunları hakkında bilgi aldı.

Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkan Vekili ve Sıratut Mahallesi Muhtarı İlhan Alan, Siteler Mahallesi Muhtarı Refik Yücel ve Petrol Mahallesi Muhtarı Ramazan Bali ile bir süre görüşen Başkan Kılınç, Adıyaman Belediyesi olarak hizmeti şehrin en ücra köşesine kadar götürmeyi hedeflediklerini dile getirerek, "Bugün Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkan Vekili ve Sıratut Mahallesi Muhtarı İlhan Alan, Siteler Mahallesi Muhtarı Refik Yücel ile Petrol Mahallesi Muhtarı Ramazan Bali'yi misafir ederek mahallelerimizin sorun ve taleplerini dinledik. Adıyaman Belediyesi olarak şehrimizin her noktasına hizmet götürmek için bugüne kadar nasıl var gücümüzle çalıştıysak, bugünden sonra da aynı hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz. Muhtarlarımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Muhtarlar ise kendilerini ağırlayarak, sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Kılınç'a teşekkür etti.

Kaynak: PHA