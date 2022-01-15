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Mahalle Muhtarı Türk’ten örnek davranış

Adıyaman’ın Kahta ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı Nedim Türk, mahallesindeki okulları ziyaret ederek; öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin sorun ve sıkıntılarını dinleyerek, öğrencilere hediyeler dağıtıp okula motive olmalarına katkı sunuyor.

15 Ocak 2022 Cumartesi 15:59
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Mahalle Muhtarı Türk’ten örnek davranış

Muhtarlıkta ikinci dönemi olduğunu ve muhtar seçildikten sonra her yıl belirli aralıklarla mahallesindeki okulları ziyaret ettiğini ifade eden Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı Nedim Türk,"İlk başta şunu ifade etmek isterim ki benim düşünceme göre muhtarlık sorumluluk gerektiren bir iştir. Dolayısıyla bizlere bu sorumluluğu veren halkımızın sorunlarını dinlemek ve çözüm yolları üretmek de bizlerin görevidir. Elimizden geldiği kadarıyla mahallemizdeki eksiklikleri ve sıkıntıları gidermeye çalışıyoruz. Bunun yanı sıra geleceğimiz olan çocuklarımızı da unutmamalıyız. Bu çerçevede belirli aralıklarla mahallemizdeki okulları ziyaret ederek; yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencilerimizi dinleyerek bizlerden bir talepleri ve istekleri olup olmadığını soruyoruz. Buradaki amacımız ilk başta kendilerine manevi destek vermek ve öğrencilerimizi bazı konularda bilinçlendirip, moral ve motivasyonlarını arttırmaktır" dedi.
Ziyaretler kapsamında okul yöneticileriyle de görüşerek okula gelemeyen sıkıntı yaşayan çocuklar hakkında da bilgi aldıklarını ifade eden Türk, "Bu çocuklarımızın aileleriyle görüşüp okula gitmeme veya neden gidemedikleri hakkında bilgi alıp kendilerine çözüm noktasında ilgili yetkili kurumlarla görüşüp yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sonuç itibariyle bu çocuklar bizlerin geleceğidir. Bizler muhtar olarak, yönetici olarak, öğretmen olarak, veli olarak bu çocuklarımızla ilgilenip onları geleceğe iyi bir şekilde hazırlamak zorundayız" şeklinde konuştu
Mahalle muhtarının kendilerini ziyaret edip, hediyeler vermesinden dolayı mutlulukları gözlerinden okunan çocuklar ise, "Muhtar amcamız okula gelerek bizlere hediyeler veriyor. Bizlerle sohbet edip, bir sorununuz olduğunda öğretmeniniz aracılığıyla bana iletebilirsiniz diyor. Derslerimizde başarılı olduğumuz zaman bize yine hediyeler getireceğini söylüyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dediler.

 

Kaynak: PHA
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