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Mağazadan alışveriş yapana kitap hediye

Adıyaman’ın ve Kahta ilçesinde şubeleri olan bir giyim mağazası, alışveriş yapan müşterilerine kitap hediye ediyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:06
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Mağazadan alışveriş yapana kitap hediye

Kitap okuma alışkanlığının arttırılması için ilginç bir çalışmaya imza atan mağaza, şubelerinde alışveriş yapan müşterilerine kitap hediye etmeye başladı.
Kahta’da vatandaşların okuma alışkanlığını geliştirmek ve katkı sunmak amacıyla böyle bir kampanyayı başlattıklarını belirten Mağaza İşletmecisi Mustafa İşeri, değişik bir konseptle vatandaşlara hizmet vermeye çalıştıklarını söyledi.
İşeri, "İlçemizdeki vatandaşların okuma alışkanlığını geliştirmek ve katkı sunmak amacıyla böyle bir kampanyayı başlattık. Grigory Petrov’un yazdığı Beyaz Zambaklar Ülkesinde kitabından bin 500 tane aldık. Mağazalarımızda alışveriş yapan tüm müşterilerimize bu kitabı hediye ediyoruz. Bu eser, bir romandan ziyade ders verir nitelikte bir kitaptır. Kitabı okuduğunuzda, sizi hem sorgulamaya hem de mukayese etmeye sevk eder. Özellikle eğitimle bir ülkenin nasıl kalkındığını anlatıyor. 2 milyon nüfusu olan Finlandiya’nın esnafı, köylüsü, aydını, subayı, din adamı, öğretmeni, memuru kısaca tüm halkı birleşerek ülkeyi kalkındırmaya çalışır. Tüm yoksulluğa, imkansızlıklara hatta elverişsiz iklim şartlarına rağmen, bir avuç aydının önderliğinde ve her meslekteki insanların omuz omuza vererek, Finlandiya’yı, ülkelerini geri kalmışlıktan kurtarmak için nasıl büyük bir mücadele verdiklerini, tüm insanlığa örnek olacak biçimde gözler önüne sermektedir. Biz de halkımız okusun istiyoruz. Özelde ilçemizin genel de ise ülkemizin gelişimine katkı sunmaya çalışıyoruz. Alışveriş yapan müşterilerimize hediye olarak verdiğimiz bu kitabı müşterimiz okuyamazsa dahi evde çocukları annesi ve babası belki okur” dedi. İşeri, mağazaya arkadaşı veya ailesiyle gelen müşterilerin okuması için masalara da kitap bıraktıklarını sözlerine ekledi.
Kitap hediyesinden memnun olan müşteriler, uygulamadan memnun olduklarını belirterek İşeri'ye teşekkür etti.

 

Kaynak: PHA
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