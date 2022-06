Lösemi hastası çocukları ile öğrenciler bir araya geldi

Adıyaman Yurdunda kahvaltı organizasyonunda bir araya gelen İl Müdürü Fikret Keleş,"Bu organizasyon sayesinde Lösemili çocuklarımız, gençler ve öğrencilerimizle birlikte bu süreç ve sonrasında birbirlerine destek olabilmek için iyi bir fırsat yakaladı. Onların birbirleri ile tanışarak güzel dostluklar kurduklarını görmek bizleri çok mutlu etti. Lösev’in çalışmalarını gerçekleştirmek adına Adıyaman' gelen Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Ankara Merkez vakfı Güneydoğu Bölge Sorumlusu Ceren Arslan ve Halkla İlişkiler sorumlusu Ayşenur Dinçer iki günlük Adıyaman ve Kâhta’da lösemi hastalarını ziyaret ederek onlarla birlikte oldu. Bizler Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak LÖSEV bünyesinde tedavi gören çocuklarımızın her zaman yanında olacağız. Hatta onların boş zamanlarında antrenörlerimiz nezaretinde spor yapmak istediklerinde onları her zaman destek olacağımızı bilmelerini istiyoruz. Adıyaman'da LÖSEV'den destek almak isteyen yetişkin ve çocuk tüm kanser ile lösemi hastaları her zaman bize ulaşabilir. Çocuklarımız inşallah en kısa zamanda iyileşip, sağlıklarına kavuşacaklar. Ben gelecekte sizlerin arasından bu ülkenin yönetimine talip olabilecek gençlerin yetişeceğine inancım tam. Bu ülkenin güzel insanları var ve sizlerle güzel bir geleceğimiz olacağına inanıyorum. Kahvaltı programımıza teşriflerinizle bizleri onurlandırdınız, hepinize yürekten teşekkür ediyor ve bir kez daha acil şifalar diliyorum" dedi.

LÖSEV yetkileri destekleri için İl Müdürü Fikret Keleş'e teşekkür ederek, kanser hastaları ve ailelerine hem bu süreçte hem de sonrasında her zaman yanlarında olacaklarını tekrar hatırlatarak organizasyona katılan ve destek veren herkese teşekkür etti.