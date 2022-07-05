Kurban Yakalama Timi göreve hazır

Kurban Bayramı’nda her yıl yaşanan kurbanlık hayvanların kaçma olaylarına müdahale etmek için Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı, 5 araç ve 15 kişiden oluşan yakalama timinin eğitimlerini tamamladı.

Spor, atış ve kement talimleri yapan yakalama timi personelleri, uzman veteriner hekimler eşliğinde uyuşturucu iğnenin hangi hayvanın hangi bölgelerine kullanılması gerektiği, kaçan büyükbaş hayvanları sakinleştirme ile kontrol altına alma gibi konularda uygulamalı eğitimler aldı.

Yer tespiti için drone kullanılacak

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı süren eğitimlerde geçen senelerde olduğu gibi bu yıl da yer tespiti konusunda ekipler drone desteği alacak.

Geçen bayram 52 büyükbaş hayvanı yakalayarak sahiplerine teslim eden timden destek almak için vatandaşlar “ALO 153 İhbar Hattı”ını arayarak yararlanabilecekler.

Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda tüketilmesinde şüphe duyulduğunda vatandaşların kurban etlerini kontrol için getirebilecekleri ayrı bir birim de oluşturdu. Uzman veterinerler tarafından yapılacak kontrollerde insan sağlığı açısından etin tüketilmesinde sakınca görülen ve hastalık tespit edilen kurbanlıkların imhasını kontrollü bir şekilde yapacak.

Özsöyler: Bilgilendirmeler yapıldı ve şu anda hazırlar

Yürütülen eğitimler ve çalışma hakkında bilgi veren Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, “1 aydır arkadaşlarımız kementlerle, anestezi tüfekleriyle, uyuşturucu iğne bulunan üfürme borularıyla eğitim yapıyor. Hayvanlara nereden anestezi yapılacağı, veteriner hekimler hayvanların neresinden bayıltacağı konusunda bilgilendirmeler yapıldı ve şu anda hazırlar. Hayvanlarımızın kaçmasını istemiyoruz ama kaçan kurbanlıkları ‘ALO 153’ İhbar Hattı’na bildirdikleri zaman derhal harekete geçerek vatandaşa hizmet verecekler” diye konuştu.

Vatandaşlarda büyük bir memnuniyet var

Drone ile yer tespitinin önemini vurgulayan Özsöyler, “Toplam 5 araç ve 15 kişiden oluşuyor ekipler. Geçen yıl 52 kaçan danamız vardı. Bunların hepsini yakalayarak teslim ettik vatandaşlara. Büyük bir memnuniyet var çünkü kaçan hayvanlar çok agresif olabiliyor” dedi.

Vatandaşlara alması gereken tedbirler hatırlatıldı

Başkan Celal Özsöyler, kurbanlık kaçma olaylarının yaşanmaması için vatandaşların alması gereken önlemler hakkında bilgi vererek şöyle konuştu:

“Kurbanlık hayvanlara agresif davranılmaması, kement atıp hemen kesime getirilmemesi gerekiyor. Bir hayvanın başka bir hayvanın kanını görmemesi gerekiyor çünkü kanı görünce agresifleşiyor. Vatandaşlarımız bu konularda dikkat ederse hayvanlarımız kolay kolay kaçmaz."