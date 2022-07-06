Kurban Bayramı öncesi ilaçlama çalışmalarına hız verildi

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kurban Bayramı dolayısıyla şehrin birçok noktasında satışa sunulan kurbanlıklardan kaynaklanan kötü koku ve haşere oluşumunun önüne geçmek için ilaçlama ve temizlik çalışmalarına yoğunluk verdi.

Özellikle haşerelerin üreme noktalarında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, "Olası üreme alanlarında karasinek ve sivrisineklere yönelik ilaçlama çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

Yetkililer ayrıca, ilaçlama çalışmalarının şehrin tamamında devam edeceğini de sözlerine ekledi.