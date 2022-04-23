Küçük Vali’den büyük talimatlar

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, okul müdürü ve öğretmenleri ve ailesinin de hazır bulunduğu makam devir teslim töreninde Temsili Vali Dilruba Kaya Vali Mahmut Çuhadar’a bir buket çiçek takdim ederek makam koltuğuna oturdu.

Temsili Vali Dilruba Kaya, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ı arayıp Mehmet Akif Mahallesine çocuk oyun parkı yapılmasını isterken, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder’den de öğrencilerin sağlığı ve güvenliği için okul giriş çıkış saatlerinde güvenlik personeli ve güvenlik tedbirinin artırılmasını istedi.

Temsili Vali Kaya ayrıca, Orman İşletme Müdürünü arayarak Adıyaman il genelinde ağaçlandırma çalışmalarının artırılarak insanların doğa ile buluşabileceği alanların oluşturulmasını talep etti.

Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı’ya dönen küçük vali Kaya, okuduğu okulun 3 adet bilgisayara ihtiyacı olduğunu belirterek, bilgisayar talebinde bulundu.

Öncelikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesi ile kendisini makamında ağırlayan Vali Mahmut Çuhadar’a saygılarını sunan Temsili Vali Dilruba Kaya,"Sayın Valimize Adıyaman’ımız için yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Böylesine anlamlı ve güzel bir günde başta ülkemizdeki çocuklar olmak üzere, tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Çocuk Bayramını tüm kalbimle kutluyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm dünya çocuklarına armağan edilen tek evrensel bayramdır. Bütün dünya çocuklarının bayramını kutluyor, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm çocukların mutlu ve huzurlu olduğu, barış ve kardeşlik içerisinde yaşadığı, sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Bu anlamlı günü dünya çocuklarına armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e de çok teşekkür ediyorum"dedi.

Temsili Valiyle sohbet eden Vali Mahmut Çuhadar ise,"Bugünün çocukları yarının büyükleri ve geleceğimiz olan çocukların vatanına ve milletine faydalı birer birey olarak yetişmeleri büyük önem arz ediyor. Çünkü bizlerin oturduğu makamlara yarın çocuklarımız oturacak ve ülkemizi yönetecektir. Ne mutlu ki, millet olarak her 23 Nisan’da, coşkumuzu ve sevincimizi tüm dünya çocuklarıyla paylaşıyor, dostluk, kardeşlik ve barış mesajlarını saflığın ve masumluğun timsali olan çocuklar aracılığıyla bir kez daha yineleme fırsatı buluyoruz. Geleceğe dönük güzel hedefleri ve projeleri olan temsili vali Dilruba kızımıza ben de canı gönülden başarılar diliyorum, umarım yolu ve bahtı açık olur. Tüm çocuklarımıza en büyük tavsiyem, hedeflerini büyük tutup bol bol kitap okumalarıdır. Bu vesile ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Program sonunda Vali Mahmut Çuhadar, temsili vali Dilruba Kaya ve kardeşine bir çanta içerisinde çeşitli hediyeler verdi.