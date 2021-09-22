'Kraliçeler Mezarlığı’ gün yüzüne çıkarılacak

Tarihi keşif hakkında bilgi veren Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, açıklamasında: ”Güzel bir sonuç elde ettik onu da gururla söyleyebilirim. Adıyaman’ın turistlik tanıtımı için güzel şeyler olacak inşallah Komagene Uygarlığından kalan 2 bin yıllık tarihi Karakuş Timüsünde elektronik manyetik dalgalar ile yapılan çalışmalar sonucu Kral 2. Mithridates'in annesi İsias, kız kardeşi Antiokhis ile Antiokhis'in kızı Aka için yaptırdığı ve kraliçeler mezarlığı olarak adlandırılan anıt mezarlar tespit edilmiş bulunuyor. Ege Üniversitesi yaptığı jeoradar yöntemi araştırmalar sonucunda 2 mezar odası tespiti yapıldı. Gerekli çalışmalar ve izinler alındıktan sonra Müzeler Genel Müdürlüğü ve Turizm Bakanlığımızdan gelecek yıl mart ayında kazı çalışmalarına başlayacağız. Adıyaman’ın tanıtılması için bir çığır açacağını düşünüyorum. İnşallah güzel antik ve tarihi eserler gün yüzüne çıkacak Adıyaman turizm anlamında gerekli yerlere ulaşacağına inanıyorum ”dedi.