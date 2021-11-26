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Köylere Hizmet Götürme Birliği Gölbaşı’nda toplandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği, olağan toplantısı gerçekleştirdi.

26 Kasım 2021 Cuma 17:51
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Köylere Hizmet Götürme Birliği Gölbaşı’nda toplandı

Gölbaşı İlçe Kaymakamı İhsan Ayrancı’nın Başkanlığında, Halk Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda; Köylere Hizmet Götürme Birliği Yatırım Planı, Çalışma Programı ve 2022 yılını izleyen 2 yıla ait gelir ve gider bütçesinin görüşüldü. Köy muhtarının katıldığı toplantı, görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: PHA
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