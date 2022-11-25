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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Artık birbirine sımsıkıya bağlı iki devletiz - Videolu Haber

GAP Gazeteciler Birliği’nin davetlisi olarak Adıyaman’a gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Adıyaman Üniversitesinde “Doğu Akdeniz’de Gelişmeler Çerçevesinde Mavi Vatan ve Kıbrıs” konulu konferans verdi.

25 Kasım 2022 Cuma 21:50
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Artık birbirine sımsıkıya bağlı iki devletiz - Videolu Haber

Tatar, konferans öncesi Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut’u makamında ziyaret etti. 
Rektörlük Konferans Salonundaki programa Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı J. Albay Ferdi Erbakırcı, KKTC Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel, ATSO Başkanı İrfan Torunoğlu, GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Z. Abidin Kıymaz, kurum amirleri, siyasi parti başkanları, STK temsilcileri, Üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı. 
Rektör Turgut: KKTC yalnız değildir
Programın açılış konuşmasını GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Z. Abidin Kıymaz yaparken, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, dost ve kardeş ülke KKTC’nin istikrarı tesis etme noktasında önemli siyasi adımlar attığını belirterek, “Akdeniz uygarlığının dünya siyaseti açısından başlangıç noktası olarak kabul edilebilecek stratejik ve müstesna bir coğrafyayı temsil ettiğini belirterek, “Osmanlı’dan bu yana Kıbrıs Adası’nda destansı kahramanlıklarımız söz konusu olduğu gibi acı ve hüzün dolu anlara da şahitlik edilmiştir. Ada’da 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinin açılması çok önemli bir gelişmedir. Bu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay ve milletçe desteklediğimiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin yalnız olmadığını deklare eden bir süreç olmuştur. Bölgesel gelişmelerin olumsuz bir hüviyete sürüklenmemesi adına Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ni Türkiye Cumhuriyetinin sağduyuya davet etmesi göz ardı edilmemelidir. Çünkü, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bölgesel istikrarı tesis etmek ve uluslararası hukuktan doğan haklarını muhafaza etme düşüncesindedir.” dedi. 
“Türkiye Cumhuriyeti ile yürüttüğümüz siyaset, Doğu Akdeniz politikasını şekillendiriyor” 
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti ile yürüttükleri siyasetin bugün Doğu Akdeniz politikasını şekillendirdiğini, bu nedenle Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve mavi vatanın çok önemli olduğunu söyledi. 
Tatar, Doğu Akdeniz’deki dengeyi esas rayları üzerine oturtmada son birkaç yıldır büyük bir başarı elde ettiklerini aktararak, şunları kaydetti: “Artık birbirine sımsıkıya bağlı iki devletiz. Yağma yok dedik. Federal çatı altında bizleri tamamıyla Avrupa'nın içerisine çekmeye, Türkiye'yi de Doğu Akdeniz’den dışlamasına asla müsaade etmeyiz, Büyük Türk milletinin kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkı arasındaki bağların koparılmasına gücünüz yetmez. Maraş’ı açtık dedik.” 
 “Erdoğan, batılı devletlere de gerekli mesajı vermiştir” 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Batı devletlerine önemli bir mesaj verdiğinin de altını çizen Tatar, “BM Genel Kurulu’nda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın oradaki tarihi konuşmasında Kıbrıslı Türkler üzerinde yürütülmekte olan ambargo ve izolasyonların artık medeni Batı devletlerinin kendi prensip ve ilkeleriyle çelişmekte olduğunu söyledi. Buna son verilmesi gerektiğini, bunların zulüm niteliğinde olduğunu ve KKTC'nin artık tanınma zamanının geldiğini ifade etmesi bizim siyasetimizin daha da güçlenmesi anlamında bir mesajdır. Yeni dış politikalarımız geriye dönülecek bir politika değildir, aksine Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte daha da ileriye götürebileceğimiz politikalardır. Ben geleceğe umutla bakıyorum. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir. Bölgede küresel anlamda ciddi bir aktördür. Türkiye'nin güçlenmesi demek, bizim de güçlenmemiz demektir. Bu da KKTC'nin tanınmasını beraberinde getirecektir.” şeklinde konuştu. 
“KKTC giderek kökleşmekte” 
KKTC'de 144 farklı ülkeden öğrenci olduğunu bildiren Tatar, “KKTC'nin yüksek öğretimine itibar ediyorlar. Yüzlerce farklı ülkeden turistler geliyor. Dünyanın farklı ülkelerinin ticari iş merkezi var, her türlü ilişkiler geliştirebiliyoruz. KKTC giderek kökleşmekte.” ifadelerini kullandı. 
Program, konuşmasının akabinde Tatar’a GAP Gazeteciler Birliği tarafından plaket ve teşekkür takdimi ile son buldu.

 

Kaynak: PHA
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