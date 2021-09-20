Kıymaz: KKTC’ye desteğimiz tam

Ziyarette çalışmaları hakkında GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz'a bilgiler veren Asiltürk, Kıbrıs davasının sembol ismi Dr. Fazil Küçük’ün babasının Adıyaman Artan köyünden Kıbrıs'a göç eden bir Adıyamanlı olduğunu söyledi.

Asiltürk, burada açıklamasında; “GAP Gazeteciler Birliği medyada memleketimizi gerçekten çok iyi temsil ediyor. Kendilerini ve çalışmalarını yakından takip ediyorum. Adıyaman basının önemini çok iyi birliyoruz. GAP bölgesi başta olmak üzere uluslararası organizasyonlara imza atan bir cemiyeti ziyaret etmek bizim için çok anlamlı ve önemli kendilerine başarılar dilerim. Sizlerde burada başarılı işler yapıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“Kıbrıs’ta birlik ve beraberliği sağlıyoruz”

Asiltürk, konuşmasının devamında; “Kıbrıs’ta göç eden vatandaşlarımızın sorunları çok. Bizde sorun yaşayan vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ne kadar Yavru Vatan’da olsa, sonuçta bizler için her zaman buraların hasreti özlemi var. Anavatanından, memleketlerinden ayrılmış olan hemşerilerimizle birlikte birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeye çalışıyoruz. Bizler burada hemşerilerimizle kurumlar arasında köprü görevi yapıyoruz” dedi.

“Doktor Fazil Küçük’ü tanıtacağız”

Salgın’ın geçmesiyle birlikte etkinliklere devam edeceklerini belirten Asiltürk, “Kıbrıs Türk toplumunun lideri Doktor Fazil Küçük’ün babasının Adıyamanlı olması bizleri onurlandırdı, gururlandırdı. Bizlerde hem Adıyaman’a hem de tüm ülkemize tanıtmak için gayretler içerisindeyiz. Adıyaman caddelerinde Doktor Fazil Küçük ’ün isminin yaşatılmasını istiyoruz. Aynı zamanda Kıbrıs’ta da bir program düzenlemeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

“KKTC’ye desteğimiz tam”

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Z. Abidin Kıymaz ise, ziyaretlerinden dolayı KKTC Tüm Adıyamanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı ve KKTC Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suphi Asiltürk’e teşekkür ederek, “Suphi Bey, binlerce Adıyamanlının bulunduğu ve birçoğunun oturma izninin bulunduğu kardeş cumhuriyette hemşerilerimi bir araya getirerek birlik ve beraberlik sağlayan birisidir. KKTC bizim bir parçamızdır, oradaki kardeşlerimizin sevinçleri sevincimiz acıları da bizim acılarımızdır. 1974 barış harekâtında birçok Adıyaman’lı askerde görev yapmıştır, hemşerilerimizden şehit olanlar var gazi olanlar var, Adıyaman’da. Son dönemlerde Doğu Akdenizde emperyalist güçler buradaki kaynaklara göz dikmiş durumdalar. Bu nedenle de bizlerin birlik dayanışması daha da önem arz etmektedir. Yakın zamanda İnşallah KKTC Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar’ıda ziyaret ederek, KKTC’ye desteğimizi doğrudan bir daha dünya ya haykıracağız” şeklinde konuştu.