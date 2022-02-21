Kıyas’tan, Başkan Kılınç’a ziyaret

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’ı makamında ziyaret ederek, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan İl Müdürü Kıyas, çalışmalarında kendilerine destek olan Belediye Başkanı Kılınç’a teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ise İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, "İlimizin tarımsal kalkınması noktasında birçok konuda birlikte hareket eden kurumlarımızın bundan sonraki süreçte de birlikte mesai harcaması konularında istişarelerde bulunduk" dedi.