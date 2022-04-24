Kıyas: Çiftçilerimizin zararlarına göre ödeme yapılacak

"Çiftçilerimizin hasar tespitlerini yaptık"

Yıl yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşların etkilendiği gibi tarımsal üretimi de olumsuz etkilediğini hatırlatan Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, "Bu yıl ilimizde şiddetli bir kış geçiti ve hayatı olumsuz etkilediği gibi tarımsal üretimi de olumsuz etkiledi. Yaklaşık 160 çiftçimiz bu olumsuz hava koşularında olumsuz etkilendi. Bazı çiftçilerimizin serası yıkıldı, bazılarının hayvanları telef oldu ve ahırları çöktü. Valiliğimiz koordinesinde bu çiftçilerimizin hasar tespitlerini yaptık. Bunları Cumhurbaşkanlığımıza gönderdik. Cumhurbaşkanlığında yapılan değerlendirmede valimizin ve milletvekillerimizin çabaları sonucu çiftçilerimize yaklaşık 7 milyon zararları için bir para geldi. Bunları çiftçilerimize tespit ettiğimiz zarar oranında ödeme yapacağız."dedi.

"Şuanda hasar çalışmalarımız devam ediyor"

Kahta ilçesinde don nedeniyle 3 bin dekarlık alanda zarar gördüğünün ve ekipler tarafından zarar tespit çalışmaların devam ettiğini belirten Kıyas,"12-17 tarihleri arasında ilimizde yer yer orta kuvvetli ve az olmak üzere zirai don oluştu. Tabi bademler bu dönemde çiçek açtığı için hatta çağala dönemine girildiği için en çok etkilenen badem oldu. Şuanda tahminimiz 3 bin dekarlık alanda don zararı oldu. İl ve ilçe müdürlüğümüz tarafından don zararı tespitleri yapılmaktadır. Tespitlerimiz bittikten sonra ilgili kurumlara çalışmalarımız göndereceğiz. İnşallah çiftçilerimizin kış zararında olduğu gibi zararlarının karşılanmasına dönük çalışmalar içerisinde olacağız. Şuanda hasar çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.