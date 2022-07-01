Galeriler Yazarlar
Adıyaman 35
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.449,87
ALTIN
966,18
DOLAR
16,76
STERLİN
20,12
EURO
17,44

Kırsal kesimin sorunları yerinde tespit ediliyor

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kırsal kesimin ihtiyaç ve taleplerini yerinde tespit etmek ve vatandaşlarla bir araya gelmek amacıyla Tekpınar, Kuşakkaya ve Davuthan köylerini ziyaret etti.

01 Temmuz 2022 Cuma 14:32
5 Okunma
Kırsal kesimin sorunları yerinde tespit ediliyor

Ziyaret ettiği köylerde köy halkının alkışları eşliğinde büyük bir coşkuyla karşılanan Vali Mahmut Çuhadar, ziyaret ettiği köylerde köy muhtarları ve vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi, ihtiyaç ve sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulundu. 
Ziyaretlerine merkeze bağlı Tekpınar köyü ile başlayan Vali Mahmut Çuhadar, köy okulunu ve devlet ve vatandaş işbirliğiyle yapılan çok amaçlı köy konağını gezerek incelemelerde bulundu. 
Burada köy muhtarı ve vatandaşlarla köyün ihtiyaç ve talepleri hakkında sohbet eden Vali Mahmut Çuhadar, vatandaşların dile getirdiği sorunları not alarak çözümü noktasında gayret sarf edeceğini belirtti. 
Daha sonra Kuşakkaya Köyüne geçen Vali Mahmut Çuhadar, burada köy halkı tarafından alkışlarla ve büyük bir coşkuyla karşılandı. Vali Çuhadar, kendisini karşılayan vatandaşların göstermiş olduğu sevgi gösterisine onlarla tek tek tokalaşarak karşılık verdi. Sohbet havasında geçen Kuşakkaya köyü ziyaretinde vatandaşın ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Vali Mahmut Çuhadar, İl Özel İdaresi tarafından taziye evi önünde yapılan kilitli parke çalışmalarını yerinde inceleyerek, köylüler tarafından iletilen sorunları tek tek not alıp bu talepleri imkanlar ölçüsünde yerine getireceklerini ifade etti. 
Vali Mahmut Çuhadar,  köylere gerçekleştirdiği ziyaret gezilerinin son bölümünde Davuthan Köyünü ziyaret etti. Vali Çuhadar, burada vatandaşlarla ve köy muhtarı ile köyün ihtiyaç ve talepleri hakkında sohbet etti. 
Sohbet havasında geçen ziyaretlerde devletin imkânlarını ve kaynaklarını ilimizin her köşesinde hizmet olarak vatandaşa hissettirmeye çalıştıklarını ifade eden Vali Mahmut Çuhadar, “Bu ziyaretlerle amacımız, köylerin ve köylü kardeşlerimizin karşılaştığı sorunları her yönüyle yerinde görüp tespit ederek, bu sorunlara çözüm üretmektir. Köylerde yaşayan vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alabilmelerini sağlamak amacıyla gerek İl Özel İdaremiz gerekse de Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğimiz yoğun bir çaba göstermektedir. Köylerimizi dolaşarak muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın sorunlarına çare bulmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın devletimizin şefkat elinin daima yanlarında hissetmelerini istiyoruz. Köy köy gezip, çözüm bekleyen sorunları muhtarlarımızla ve vatandaşlarımızla görüşerek, bu sorunları hep birlikte nasıl aşacağımızı konuşuyoruz. Vatandaşımıza en güzel hizmeti sunabilmek için gayret gösteriyoruz” diye konuştu.
Sorun ve taleplerini rahat bir ortamda iletme fırsatı bulan köy sakinleri ise, Vali Mahmut Çuhadar’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. 
Tekpınar, Kuşakkaya ve Davuthan Köylerini ziyaretinde Vali Mahmut Çuhadar’a Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Kadir Kandemir eşlik etti.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İş Adamı Musa Yıldırım’a teşekkür plaketi
İş Adamı Musa Yıldırım’a teşekkür plaketi
Kent Konseyi’nden Ayakkabıcılar Odasına ziyaret
Kent Konseyi’nden Ayakkabıcılar Odasına ziyaret
Bayraktar: Üreticiler zamlı süt fiyatı daha gelmeden, yeme gelen zamla hayal kırıklığı yaşadı - Videolu Haber
Bayraktar: Üreticiler zamlı süt fiyatı daha gelmeden, yeme gelen zamla hayal kırıklığı yaşadı - Videolu Haber
Başkan Kılınç'tan, Kolej minibüs hattı şoförlerine ziyaret
Başkan Kılınç'tan, Kolej minibüs hattı şoförlerine ziyaret
Gölbaşı Belediyesi 'Jelibon' dağıtımına başladı
Gölbaşı Belediyesi 'Jelibon' dağıtımına başladı
Başkan Kılınç, İKA toplantısına katıldı
Başkan Kılınç, İKA toplantısına katıldı
Muhtarlardan İl Emniyet Müdürü Ergüder’e ziyaret
Muhtarlardan İl Emniyet Müdürü Ergüder’e ziyaret
Sağlık çalışanlarına 'Göç Yönetimi' anlatıldı
Sağlık çalışanlarına 'Göç Yönetimi' anlatıldı
Başkan Kılınç: Şehir içi trafiğini rahatlatacağız
Başkan Kılınç: Şehir içi trafiğini rahatlatacağız
Beyazay Derneği'nden, Başkan Kılınç'a ziyaret
Beyazay Derneği'nden, Başkan Kılınç'a ziyaret
Taşçı, görevini devretti
Taşçı, görevini devretti
Adıyaman'da temizlik çalışması devam ediyor
Adıyaman'da temizlik çalışması devam ediyor
Evde tıraş hizmeti mahalle mahalle devam ediyor
Evde tıraş hizmeti mahalle mahalle devam ediyor
SANKO 'Dünya Kadın Mühendisler Günü’nü kutladı
SANKO 'Dünya Kadın Mühendisler Günü’nü kutladı
KGK Adıyaman’da olağanüstü toplandı
KGK Adıyaman’da olağanüstü toplandı
Başkanı Kılınç, KSS esnafıyla bir araya geldi
Başkanı Kılınç, KSS esnafıyla bir araya geldi
Başkan Kılınç Asfalt çalışmasını inceledi
Başkan Kılınç Asfalt çalışmasını inceledi
Bayraktar: ÇKS başvurularında son gün 30 Haziran
Bayraktar: ÇKS başvurularında son gün 30 Haziran
Başkan Çatan, Kurban Bayramı öncesi vatandaşları ve esnafları uyardı
Başkan Çatan, Kurban Bayramı öncesi vatandaşları ve esnafları uyardı
Muhtarlardan Başsavcı Çevik’e ziyaret
Muhtarlardan Başsavcı Çevik’e ziyaret
El emeği, göz nuru eserler görücüye çıktı - Videolu Haber
El emeği, göz nuru eserler görücüye çıktı - Videolu Haber
Cumhuriyet Başsavcısı Çevik ve İl Müftüsü Taşçı onuruna veda yemeği verildi
Cumhuriyet Başsavcısı Çevik ve İl Müftüsü Taşçı onuruna veda yemeği verildi
Gazetecilere 'intihar olaylarına medyanın yaklaşımı' semineri
Gazetecilere 'intihar olaylarına medyanın yaklaşımı' semineri
Başkan Kılınç, personelleriyle bir araya geldi
Başkan Kılınç, personelleriyle bir araya geldi
Başkan Kılınç, Altınşehir Mahallesi’nde
Başkan Kılınç, Altınşehir Mahallesi’nde
Yavru şahin ve leylek koruma altına alındı
Yavru şahin ve leylek koruma altına alındı
Adıyaman'da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı - Videolu Haber
Adıyaman'da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı - Videolu Haber
KGK üyeleri Adıyaman'da buluşuyor
KGK üyeleri Adıyaman'da buluşuyor
Başkan Kılınç: Tüm STK’larla ortak paydamız Adıyaman’ımız üzerine
Başkan Kılınç: Tüm STK’larla ortak paydamız Adıyaman’ımız üzerine
Kaldırım düzenleme ve döşeme çalışması devam ediyor
Kaldırım düzenleme ve döşeme çalışması devam ediyor

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim