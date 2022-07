Kırsal kesimin sorunları yerinde tespit ediliyor

Ziyaret ettiği köylerde köy halkının alkışları eşliğinde büyük bir coşkuyla karşılanan Vali Mahmut Çuhadar, ziyaret ettiği köylerde köy muhtarları ve vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi, ihtiyaç ve sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretlerine merkeze bağlı Tekpınar köyü ile başlayan Vali Mahmut Çuhadar, köy okulunu ve devlet ve vatandaş işbirliğiyle yapılan çok amaçlı köy konağını gezerek incelemelerde bulundu.

Burada köy muhtarı ve vatandaşlarla köyün ihtiyaç ve talepleri hakkında sohbet eden Vali Mahmut Çuhadar, vatandaşların dile getirdiği sorunları not alarak çözümü noktasında gayret sarf edeceğini belirtti.

Daha sonra Kuşakkaya Köyüne geçen Vali Mahmut Çuhadar, burada köy halkı tarafından alkışlarla ve büyük bir coşkuyla karşılandı. Vali Çuhadar, kendisini karşılayan vatandaşların göstermiş olduğu sevgi gösterisine onlarla tek tek tokalaşarak karşılık verdi. Sohbet havasında geçen Kuşakkaya köyü ziyaretinde vatandaşın ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Vali Mahmut Çuhadar, İl Özel İdaresi tarafından taziye evi önünde yapılan kilitli parke çalışmalarını yerinde inceleyerek, köylüler tarafından iletilen sorunları tek tek not alıp bu talepleri imkanlar ölçüsünde yerine getireceklerini ifade etti.

Vali Mahmut Çuhadar, köylere gerçekleştirdiği ziyaret gezilerinin son bölümünde Davuthan Köyünü ziyaret etti. Vali Çuhadar, burada vatandaşlarla ve köy muhtarı ile köyün ihtiyaç ve talepleri hakkında sohbet etti.

Sohbet havasında geçen ziyaretlerde devletin imkânlarını ve kaynaklarını ilimizin her köşesinde hizmet olarak vatandaşa hissettirmeye çalıştıklarını ifade eden Vali Mahmut Çuhadar, “Bu ziyaretlerle amacımız, köylerin ve köylü kardeşlerimizin karşılaştığı sorunları her yönüyle yerinde görüp tespit ederek, bu sorunlara çözüm üretmektir. Köylerde yaşayan vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alabilmelerini sağlamak amacıyla gerek İl Özel İdaremiz gerekse de Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğimiz yoğun bir çaba göstermektedir. Köylerimizi dolaşarak muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın sorunlarına çare bulmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın devletimizin şefkat elinin daima yanlarında hissetmelerini istiyoruz. Köy köy gezip, çözüm bekleyen sorunları muhtarlarımızla ve vatandaşlarımızla görüşerek, bu sorunları hep birlikte nasıl aşacağımızı konuşuyoruz. Vatandaşımıza en güzel hizmeti sunabilmek için gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

Sorun ve taleplerini rahat bir ortamda iletme fırsatı bulan köy sakinleri ise, Vali Mahmut Çuhadar’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Tekpınar, Kuşakkaya ve Davuthan Köylerini ziyaretinde Vali Mahmut Çuhadar’a Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Kadir Kandemir eşlik etti.