Kilis Belediye Başkanı Ramazan'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ı ziyaret etti.Adıyaman Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, misafirperverliğinden dolayı Başkan Kılınç'a teşekkür etti. Başkan Kılınç ise yaptığı konuşmada Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan'a ziyaretinden ötürü teşekkür etti.