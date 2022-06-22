KGK üyeleri Adıyaman'da buluşuyor

KGK Adıyaman İl Temsilciliği'nin ev sahipliğinde yaklaşık 40 ilden gazetecinin biraraya geleceği Adıyaman buluşması, 24 Haziran Cuma günü saat 10.00'da Adıyaman Valiliği, Adıyaman Belediyesi ve Adıyaman Üniversitesi ziyaretleriyle başlayıp, saat 14.00'de Arsemias Otel'de gerçekleşecek Yerel Medya Meclis toplantısı ile sürecek.

Arsemias Otel'de Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu Toplantısı ve İnternet Gazetecileri Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısı da aynı gün saat 17.00'de başlayacak.

KGK Yerel Medya Meclisi üyeleri, aynı gün akşam saat 19.00'da Türkiye Petrolleri Tesisi'nde Kahtalı Mıçı Konseri ile günü tamamlayacaklar.

25 Haziran Cumartesi gecesi saat 03.30'da Nemrut'ta güneşin doğuşunu izleyecek olan KGK heyeti, gündüz ise Adıyaman'ın tarihi ve doğal güzelliklerinden Cendere Köprüsü, Kahta Kalesi, Samsat Sahabe'yi ziyaret edip, Samsat feribot turuna katılacaklar.

Program, 26 Haziran Pazar günü serbest zaman ve konukların uğurlanması ile sona erecek.