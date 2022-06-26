Galeriler Yazarlar
Adıyaman 29
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.554,08
ALTIN
992,10
DOLAR
16,89
STERLİN
20,81
EURO
17,83

KGK Adıyaman’da olağanüstü toplandı

KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Yerel Medya Meclisi Adıyaman’da olağanüstü toplandı.

26 Haziran 2022 Pazar 16:32
4 Okunma
KGK Adıyaman’da olağanüstü toplandı
Toplantının ana gündem maddesi, TBMM gündeminde olan yeni medya yasası ele alındı.
KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, daha çok internet yayınlarının düzenlenmesini içeren yasa tasarısının komisyonda tekrar görüşülecek olmasının olumlu olduğunu söyledi. 
Dim,"20 yıldır bu yasanın çıkması için mücadele verdik. İnternet yayıncılığının yasal zemine oturtulması beklentimizdi. Kaldı ki, KGK olarak kardeş kuruluşumuz İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) aracılığıyla yasaya yönelik öneri ve görüşlerimizi yazılı olarak muhataplarına ilettik. Taleplerimiz önemli ölçüde yasa tasarısında yer aldı. Yasa tasarısının geneline olumlu yaklaşıyoruz. Ancak, birkaç maddesine yönelik çekincelerimiz var. Onları da üyelerimizle istişare ederek ortak bir görüş halinde kamuoyuyla paylaşacağız" dedi. 
Adıyaman KGK İl Temsilciliği’nin ev sahipliğinde Adıyaman Valiliği ve Adıyaman Belediyesi desteğiyle KGK Yerel Medya Meclisi üyeleri Adıyaman’da bir araya geldi.
Toplantı açılışında, ev sahipliği için Adıyaman KGK il temsilcisi İbrahim Aslan’a teşekkür eden ve Türkiye’nin 30 kadar ilinden gelen Yerel Medya Meclisi üyelerine konsey faaliyetleri hakkında bilgi veren Genel Başkan Mehmet Ali Dim, konseyin tek gelir kaynağının 6 ayda bir yayımlanan Türkçe-İngilizce dergi olduğunu belirterek, "Dergimize tüm üyelerimizden katkı ve destek bekliyoruz. Bütçemiz şeffaf ve hesaplarımız denetime açıktır. KGK üyesi olsun veya olmasın herkese muhasebe kayıtlarımız açıktır" dedi.
 “Dijital yayın kaosu bitmeli”
Konuşmasında yasanın kaosu ortadan kaldıracağını belirten Dim, "Üç kuruşa bir domain alıp site kurup tetikçilik yaparak gazeteci diye ortalıkta dolaşanların önüne geçilecek. Elinde telefon sosyal medya hesabı üzerinden gazeteci kimliği adı altında yaşanan tehdit, şantaj, dezenformasyon ve rezilliklere tanık oluyoruz. Bu durum mesleğimize zarar veriyor. Toplum onları da gazeteci gibi algılıyor. Bu mecraların denetlenmesinden gerçekten bu işi profesyonelce yapan bizler neden rahatsız olalım” dedi. Çıkacak olan yasanın uygulanması aşamasında aksaklıklar olabileceğini, ancak daha sonra bunun düzeltilmesi olanağı bulunduğunun altını çizen KGK Genel Başkanı Dim, yasa tasarısının bazı maddelerine yönelik çekincelerinin ilgili makamlara da iletildiğini kaydetti. Geleneksel medyaya ayrılan kaynakların, yeterli ek kaynak yaratılmadan internet mecrasına da paylaştırılmasının yerel medyayı zora sokacağını ifada eden Dim, özellikle icra ilanlarının dağıtımı konusunda icra müdürlüklerine inisiyatif bırakılmasının uygulamada bazı sorunlara yol açabileceğini söyledi. Başkan Dim, “Bizim önerimiz muhammen bedeli 5 milyon liraya kadar icra satış ilanlarının re’sen mahallinde yayınlanması yönündedir" şeklinde konuştu
İnternet sitelerinin sahibi, adresi, sorumlusu ve editörlerinin belli olmasından ilkeli ve ahlaklı yayın yapan hiç kimsenin rahatsız olmaması gerektiğini kaydeden Dim, "Geleneksel medyanın dijital geleceğe kendisini hazırlaması gerekiyor. Bu yasayla birlikte dijital dönüşüm daha büyük bir süratle gerçekleşecektir. Bugün İletişim fakültelerinin pek çoğunda dijital medya konusunda bölümler yok gibi bişey. Bu konuda bir rapor hazırlıyoruz. YÖK’e başvurarak internet gazeteciliğine kalifiye eleman yetiştirecek bölümlerin tüm fakültelerde acilen açılmasını isteyeceğiz” dedi. 
Meslek örgütlerinin önemli sorumluluğu olduğunu, yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik siyasetin her kademesinden destek istenmesinin son derece normal olduğunun altını çizen KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim,"Ancak bir siyasi partinin grup toplantısında bir cemiyet başkanının kürsüye çıkıp, üstelik tüm meslek örgütleri adına konuşuyorum diyerek beyanda bulunması kabul edilemez. Koltukta 40 yıldır oturup, sonra kürsüden 20 yıldır koltukları işgal ediyorlar diye eleştiri getirirseniz haklı taleplerinizi de kimse ciddiye almaz. Bizi kimse siyasi kürsülerde  temsil edemez, biz kendimizi her platformda temsil etmesini biliriz. KGK, hiçbir siyasi partinin ne tarafı ne taraftarıdır. Sadece gazeteciliğin ve etik değerlerin tarafındayız. Kısmi bazı doğruların yanlış yerde yanlış kişi tarafından söylenmesinin sektöre de yararı yoktur"diye konuştu.
Yapılan ortak açıklamada KGK Yerel Medya Meclisi üyeleri tek tek söz alarak yasa tasarısı ile ilgili düşüncelerini ve bölgelerinde yaşadıkları sektörel ve mesleki sorunları dile getirdiler. 3 saat süren toplantı ve istişareler ışığında şu görüşlerin kamuoyuyla paylaşılmasına karar verildi:
"Geneline itirazımızın olmadığı bu yasa tasarısının yazımında göze çarpan bazı karmaşıklıklar giderilerek, tepkiye ve tartışmaya mahal vermeyecek şekilde daha net ve daha anlaşılabilir bir metinle, birkaç maddesi yeniden gözden geçirilmek suretiyle, sansürü çağrıştıran ve istisnasız hapis cezası öngören bazı bölümleri, batıdaki örnekleriyle uyumlu ve gelişmiş demokrasi normlarına uygun hale getirilmeli, Basın İlan Kurumu’nun aracılık ettiği ilan gelirlerinin arttırılması amacıyla ihale yasasında değişikliğe gidilerek son yıllarda artışa geçen doğrudan temin ve davetiye usulü ihale yöntemleri zorlaştırılmalı, İlave kaynak yaratılarak (Ek kaynak diye sunulan Belediye meclis toplantı tutanağının ilanı yeterli olmaz) resmi ilan gelirleri arttırılarak dijital medyaya pay verilmeli, Dövizdeki artış ve ekonomik zorluklar nedeniyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olan demokrasinin olmazsa olmazı yerel basına devlet katkısı olarak kamuya ait katma bütçeli kuruluşlardan Basın İlan Kurumu aracılığıyla ilan ve reklam desteği sağlanmalı, Geleneksel medyanın dijital dönüşümü için devletin kalkınma odaklı kaynaklarından hibe ve ucuz kredi desteği sağlanmalı, RTÜK lisansına sahip TV kanallarında yayınlatılan kamu spotlarına reklam tarifesine uygun olarak ücret ödenerek destek sağlanmalı, Özellikle zor durumda olan uydudan yayın yapan yerel TV kanallarının TÜRKSAT ödemelerinin ABD doları değil Türk Lirası olarak sabitlenerek yıllık TÜFE’ye göre artış oranı belirlenmeli, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın öncülüğünde tüm mesleki STK ve tüm tarafların katılımıyla bir “Medya Çalıştayı” acilen toplanarak, istişare sonucunda oluşacak konsensüs ile bu yasa tasarısına son şekli verilmelidir."
Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkanı Kılınç, KSS esnafıyla bir araya geldi
Başkanı Kılınç, KSS esnafıyla bir araya geldi
Başkan Kılınç Asfalt çalışmasını inceledi
Başkan Kılınç Asfalt çalışmasını inceledi
Bayraktar: ÇKS başvurularında son gün 30 Haziran
Bayraktar: ÇKS başvurularında son gün 30 Haziran
Başkan Çatan, Kurban Bayramı öncesi vatandaşları ve esnafları uyardı
Başkan Çatan, Kurban Bayramı öncesi vatandaşları ve esnafları uyardı
Muhtarlardan Başsavcı Çevik’e ziyaret
Muhtarlardan Başsavcı Çevik’e ziyaret
El emeği, göz nuru eserler görücüye çıktı - Videolu Haber
El emeği, göz nuru eserler görücüye çıktı - Videolu Haber
Cumhuriyet Başsavcısı Çevik ve İl Müftüsü Taşçı onuruna veda yemeği verildi
Cumhuriyet Başsavcısı Çevik ve İl Müftüsü Taşçı onuruna veda yemeği verildi
Gazetecilere 'intihar olaylarına medyanın yaklaşımı' semineri
Gazetecilere 'intihar olaylarına medyanın yaklaşımı' semineri
Başkan Kılınç, personelleriyle bir araya geldi
Başkan Kılınç, personelleriyle bir araya geldi
Başkan Kılınç, Altınşehir Mahallesi’nde
Başkan Kılınç, Altınşehir Mahallesi’nde
Yavru şahin ve leylek koruma altına alındı
Yavru şahin ve leylek koruma altına alındı
Adıyaman'da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı - Videolu Haber
Adıyaman'da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı - Videolu Haber
KGK üyeleri Adıyaman'da buluşuyor
KGK üyeleri Adıyaman'da buluşuyor
Başkan Kılınç: Tüm STK’larla ortak paydamız Adıyaman’ımız üzerine
Başkan Kılınç: Tüm STK’larla ortak paydamız Adıyaman’ımız üzerine
Kaldırım düzenleme ve döşeme çalışması devam ediyor
Kaldırım düzenleme ve döşeme çalışması devam ediyor
Başkan Kılınç, Kâhta’da bir dizi ziyaretlerde bulundu
Başkan Kılınç, Kâhta’da bir dizi ziyaretlerde bulundu
Adıyaman‘da Müteahhitler Birliği kuruldu
Adıyaman‘da Müteahhitler Birliği kuruldu
Kabulde, küçükbaş hayvancılığın mali yönden sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü
Kabulde, küçükbaş hayvancılığın mali yönden sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü
Başkan Kılınç, Jandarma Teşkilatı’nın 183. yıl dönümünü kutladı
Başkan Kılınç, Jandarma Teşkilatı’nın 183. yıl dönümünü kutladı
Başkan Kılınç: Çölyak hastalarımıza söz verdik yaptık
Başkan Kılınç: Çölyak hastalarımıza söz verdik yaptık
Başkan İşeri: Kahta’daki intiharlar araştırılsın
Başkan İşeri: Kahta’daki intiharlar araştırılsın
Yeni Mahalle’de yol açma ve düzenleme çalışması
Yeni Mahalle’de yol açma ve düzenleme çalışması
Başkan Kılınç’tan anlamlı ziyaret
Başkan Kılınç’tan anlamlı ziyaret
Vali Çuhadar’dan şehit babalarına 'Babalar Günü' ziyareti
Vali Çuhadar’dan şehit babalarına 'Babalar Günü' ziyareti
AGAD’dan İl Jandarma Komutanı Yeşilyurt’a ziyaret
AGAD’dan İl Jandarma Komutanı Yeşilyurt’a ziyaret
Çelik’in 'Babalar Günü' mesajı
Çelik’in 'Babalar Günü' mesajı
Kayalık Mahallesi yenileniyor
Kayalık Mahallesi yenileniyor
Başkan Kılınç: Halkımızın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz
Başkan Kılınç: Halkımızın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz
Vali Çuhadar’dan Jandarmaya 183. yıl ziyareti
Vali Çuhadar’dan Jandarmaya 183. yıl ziyareti
Yaban hayvanları için su tekneleri bırakıldı
Yaban hayvanları için su tekneleri bırakıldı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim