KGK Adıyaman’da olağanüstü toplandı

Toplantının ana gündem maddesi, TBMM gündeminde olan yeni medya yasası ele alındı.

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, daha çok internet yayınlarının düzenlenmesini içeren yasa tasarısının komisyonda tekrar görüşülecek olmasının olumlu olduğunu söyledi.

Dim,"20 yıldır bu yasanın çıkması için mücadele verdik. İnternet yayıncılığının yasal zemine oturtulması beklentimizdi. Kaldı ki, KGK olarak kardeş kuruluşumuz İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) aracılığıyla yasaya yönelik öneri ve görüşlerimizi yazılı olarak muhataplarına ilettik. Taleplerimiz önemli ölçüde yasa tasarısında yer aldı. Yasa tasarısının geneline olumlu yaklaşıyoruz. Ancak, birkaç maddesine yönelik çekincelerimiz var. Onları da üyelerimizle istişare ederek ortak bir görüş halinde kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Adıyaman KGK İl Temsilciliği’nin ev sahipliğinde Adıyaman Valiliği ve Adıyaman Belediyesi desteğiyle KGK Yerel Medya Meclisi üyeleri Adıyaman’da bir araya geldi.

Toplantı açılışında, ev sahipliği için Adıyaman KGK il temsilcisi İbrahim Aslan’a teşekkür eden ve Türkiye’nin 30 kadar ilinden gelen Yerel Medya Meclisi üyelerine konsey faaliyetleri hakkında bilgi veren Genel Başkan Mehmet Ali Dim, konseyin tek gelir kaynağının 6 ayda bir yayımlanan Türkçe-İngilizce dergi olduğunu belirterek, "Dergimize tüm üyelerimizden katkı ve destek bekliyoruz. Bütçemiz şeffaf ve hesaplarımız denetime açıktır. KGK üyesi olsun veya olmasın herkese muhasebe kayıtlarımız açıktır" dedi.

“Dijital yayın kaosu bitmeli”

Konuşmasında yasanın kaosu ortadan kaldıracağını belirten Dim, "Üç kuruşa bir domain alıp site kurup tetikçilik yaparak gazeteci diye ortalıkta dolaşanların önüne geçilecek. Elinde telefon sosyal medya hesabı üzerinden gazeteci kimliği adı altında yaşanan tehdit, şantaj, dezenformasyon ve rezilliklere tanık oluyoruz. Bu durum mesleğimize zarar veriyor. Toplum onları da gazeteci gibi algılıyor. Bu mecraların denetlenmesinden gerçekten bu işi profesyonelce yapan bizler neden rahatsız olalım” dedi. Çıkacak olan yasanın uygulanması aşamasında aksaklıklar olabileceğini, ancak daha sonra bunun düzeltilmesi olanağı bulunduğunun altını çizen KGK Genel Başkanı Dim, yasa tasarısının bazı maddelerine yönelik çekincelerinin ilgili makamlara da iletildiğini kaydetti. Geleneksel medyaya ayrılan kaynakların, yeterli ek kaynak yaratılmadan internet mecrasına da paylaştırılmasının yerel medyayı zora sokacağını ifada eden Dim, özellikle icra ilanlarının dağıtımı konusunda icra müdürlüklerine inisiyatif bırakılmasının uygulamada bazı sorunlara yol açabileceğini söyledi. Başkan Dim, “Bizim önerimiz muhammen bedeli 5 milyon liraya kadar icra satış ilanlarının re’sen mahallinde yayınlanması yönündedir" şeklinde konuştu

İnternet sitelerinin sahibi, adresi, sorumlusu ve editörlerinin belli olmasından ilkeli ve ahlaklı yayın yapan hiç kimsenin rahatsız olmaması gerektiğini kaydeden Dim, "Geleneksel medyanın dijital geleceğe kendisini hazırlaması gerekiyor. Bu yasayla birlikte dijital dönüşüm daha büyük bir süratle gerçekleşecektir. Bugün İletişim fakültelerinin pek çoğunda dijital medya konusunda bölümler yok gibi bişey. Bu konuda bir rapor hazırlıyoruz. YÖK’e başvurarak internet gazeteciliğine kalifiye eleman yetiştirecek bölümlerin tüm fakültelerde acilen açılmasını isteyeceğiz” dedi.

Meslek örgütlerinin önemli sorumluluğu olduğunu, yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik siyasetin her kademesinden destek istenmesinin son derece normal olduğunun altını çizen KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim,"Ancak bir siyasi partinin grup toplantısında bir cemiyet başkanının kürsüye çıkıp, üstelik tüm meslek örgütleri adına konuşuyorum diyerek beyanda bulunması kabul edilemez. Koltukta 40 yıldır oturup, sonra kürsüden 20 yıldır koltukları işgal ediyorlar diye eleştiri getirirseniz haklı taleplerinizi de kimse ciddiye almaz. Bizi kimse siyasi kürsülerde temsil edemez, biz kendimizi her platformda temsil etmesini biliriz. KGK, hiçbir siyasi partinin ne tarafı ne taraftarıdır. Sadece gazeteciliğin ve etik değerlerin tarafındayız. Kısmi bazı doğruların yanlış yerde yanlış kişi tarafından söylenmesinin sektöre de yararı yoktur"diye konuştu.

Yapılan ortak açıklamada KGK Yerel Medya Meclisi üyeleri tek tek söz alarak yasa tasarısı ile ilgili düşüncelerini ve bölgelerinde yaşadıkları sektörel ve mesleki sorunları dile getirdiler. 3 saat süren toplantı ve istişareler ışığında şu görüşlerin kamuoyuyla paylaşılmasına karar verildi:

"Geneline itirazımızın olmadığı bu yasa tasarısının yazımında göze çarpan bazı karmaşıklıklar giderilerek, tepkiye ve tartışmaya mahal vermeyecek şekilde daha net ve daha anlaşılabilir bir metinle, birkaç maddesi yeniden gözden geçirilmek suretiyle, sansürü çağrıştıran ve istisnasız hapis cezası öngören bazı bölümleri, batıdaki örnekleriyle uyumlu ve gelişmiş demokrasi normlarına uygun hale getirilmeli, Basın İlan Kurumu’nun aracılık ettiği ilan gelirlerinin arttırılması amacıyla ihale yasasında değişikliğe gidilerek son yıllarda artışa geçen doğrudan temin ve davetiye usulü ihale yöntemleri zorlaştırılmalı, İlave kaynak yaratılarak (Ek kaynak diye sunulan Belediye meclis toplantı tutanağının ilanı yeterli olmaz) resmi ilan gelirleri arttırılarak dijital medyaya pay verilmeli, Dövizdeki artış ve ekonomik zorluklar nedeniyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olan demokrasinin olmazsa olmazı yerel basına devlet katkısı olarak kamuya ait katma bütçeli kuruluşlardan Basın İlan Kurumu aracılığıyla ilan ve reklam desteği sağlanmalı, Geleneksel medyanın dijital dönüşümü için devletin kalkınma odaklı kaynaklarından hibe ve ucuz kredi desteği sağlanmalı, RTÜK lisansına sahip TV kanallarında yayınlatılan kamu spotlarına reklam tarifesine uygun olarak ücret ödenerek destek sağlanmalı, Özellikle zor durumda olan uydudan yayın yapan yerel TV kanallarının TÜRKSAT ödemelerinin ABD doları değil Türk Lirası olarak sabitlenerek yıllık TÜFE’ye göre artış oranı belirlenmeli, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın öncülüğünde tüm mesleki STK ve tüm tarafların katılımıyla bir “Medya Çalıştayı” acilen toplanarak, istişare sonucunda oluşacak konsensüs ile bu yasa tasarısına son şekli verilmelidir."