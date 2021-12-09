banner189
Galeriler Yazarlar
Adıyaman 8
parçalı bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2,039.27
ALTIN
789.22
DOLAR
13.76
STERLİN
18.21
EURO
15.62

KESK’in 26. Kuruluş yıldönümü mesajı

KESK Adıyaman Şubeler Platformu adına Eğitim Sen Şube Mali Sekreteri Enver Doğan Çalğan, KESK’in 26. kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

09 Aralık 2021 Perşembe 10:47
11 Okunma
KESK’in 26. Kuruluş yıldönümü mesajı

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) 26. Kuruluş yıldönümü nedeniyle sendika binasında açıklama yapan KESK Adıyaman Şubeler Platformu adına Eğitim Sen Şube Mali Sekreteri Enver Doğan Çalğan,"Kamu emekçileri mücadele tarihinin yapı taşı, fiili meşru mücadelenin açık adresi konfederasyonumuz KESK’in 26. Kuruluş yıldönümü tüm emekçilere kutlu olsun.  KESK’in tarihi elbette ki geride bıraktığımız yarım asırdan ibaret değildir. KESK’in tarihi; kökleri emeğin yüzlerce yıllık birikimine, dalları Encümen-i Muallim’den TÖS’e TÖB-DER’e, TÜM-DER’e, TÜS-DER’e uzanan asırlık ulu çınarın tarihidir. "dedi.
"KESK’in Türkiye’de kamu emekçilerine sendikal örgütlenmeyi kazandıranların tarihidir"
KESK’in tarihi filli meşru mücadelesi ile Türkiye’de kamu emekçilerine sendikal örgütlenmeyi kazandıranların tarihi olduğunu söyleyen Çalğan,"KESK’in tarihi, 12 Eylül karanlığını yırtanların, Sendika Yürütme Komisyonlarından, Kamu Çalışanları Platformundan, Kamu Çalışanları Sendikaları Platformundan bugüne ilmik ilmik ördükleri emek ve demokrasi mücadelesinin tarihidir. KESK’in tarihi,  12 Eylül faşizm sonrasının ilk mitingi olan “Kamu Çalışanları Sendikal Haklar Mitingi”ni yaratan,  darbe sonrasında ilk kez iş bırakan, önüne kurulan barikatları kumdan kaleler gibi yıkarak Ankara Kızılay Meydanı’na akan yüz binlerin dünden bugüne uzanan direniş destanının tarihidir. KESK’in tarihi, “memurun da sendikası mı olur” diyenlerin kapılarına vurduğu mühürleri söküp atarak kapı kulu değil emekçi olduğunu ispatlayanların tarihidir. KESK’in tarihi filli meşru mücadelesi ile Türkiye’de kamu emekçilerine sendikal örgütlenmeyi kazandıranların tarihidir.  Bugün 26. Yıl dönümümüzü kutlarken emekleriyle, ödedikleri bedellerle bizlere bu onurlu tarihi bırakan arkadaşlarımızı bir kez daha minnetle anıyor, anıları önünde saygıyla eğiliyoruz. KESK, faşizme karşı demokrasi,  emperyalizme karşı bağımsızlık, savaşa karşı barış, baskılara karşı özgürlük, ırkçılığa ve şovenizme karşı emeğin birliği ve halkların kardeşliği mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. KESK, “bizi ezen, bir kenara iten, emeğimizi görünmez kılan, bedenlerimizi metalaştıran erkek egemen sistemin çarklarına takılan çakıl taşı olacağız”  diyen kadınların mücadelesinin en önemli özneleri arasında olmaya devam edecektir.   En başından bugüne “Hak verilmez, mücadele ile alınır” ilkesinden taviz vermeden yol aldık. Bundan sonra da rüzgâr gücüyle değil rüzgâra karşı durarak yükselttiğimiz mücadele bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın."şeklinde ifade etti.
"Emeğin, halkın kürsüsünü birlikte kuralım"
Ekonomik, siyasal, toplumsal bunalım gittikçe derinleştiğini iddia eden Çalğan,"Bu ülkenin emeği ile geçinen tüm kesimlerinin önünde her zaman zorlu süreçler, çetin mücadeleler olmuştur. Bugün de kelimenin tam anlamı ile bir zulüm döneminden geçiyoruz. Ülkemizin adım adım içine itildiği ekonomik, siyasal, toplumsal bunalım gittikçe derinleşmiştir. Yıllardır hayata geçirilen borçlanmaya, dış finansmana, ranta, spekülasyona, betonlaşmaya dayalı model çoktan iflas etmiştir. Ancak sağlam hiçbir çarkı kalmayan bu bozuk düzenin enkazı işçisinden kamu emekçisine, asgari ücretlisinden emeklisine, çiftçisinden küçük esnafına halkın yüzde 99’una yıkılmak istenmektedir. Bir avuç mutlu azınlığın dışında kalan herkese, hepimize biçilen rol ucuz emek cennetinin katıksız köleleri olma rolüdür. Dolayısıyla bugün bizim için sadece bir kutlama günü değil, mücadeleyi yükseltme günüdür.   Gün; bu toprakları emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, barışın, laikliğin filizlendiği topraklara çevirme günüdür. Gün;  sömürü, yoksulluk ve baskı düzenine karşı omuza omuza verme günüdür. Gün yıllardır parçalanıp, bölünen, yok sayılan milyonların hak ve özgürlükleri için birleşme günüdür. Bunun bir adımı olarak kuruluş yıl dönümümüzde kamu emekçilerine, işçilere, işsizlere, güvencesiz çalışanlara, kadınlara, emeklilere, esnaflara, gençlere, “geçinemiyoruz” diyen tüm kesimlere sesleniyoruz. 18 Aralık’ta 2021 Cumartesi günü Diyarbakır ve İzmir’de 19 Aralık 2021 Pazar günü İstanbul ve Ankara’da düzenleyeceğimiz mitinglerde buluşalım.  Emeğin, halkın kürsüsünü birlikte kuralım. Bize reva görülen kara kışı baharına çevirmek için, İşsizliğe, yoksulluğa hayır! Emekten, halktan yana bütçe istiyoruz. Demek için sesimizi, gücümüzü birleştirelim. Biz, bu ülkenin emekçilerinin hak ettikleri, özlemini yaşadıkları bir ülkeye ve dünyaya kavuşacaklarına olan inancımızı hep koruduk. " 

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazeteci Alkuş’tan, Kılınç ve Işık’a ziyaret
Gazeteci Alkuş’tan, Kılınç ve Işık’a ziyaret
Vali Çuhadar'dan '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' mesajı
Vali Çuhadar'dan '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' mesajı
Gölbaşı'nda çiftçilere 20 bin hurma fidanı dağıtıldı
Gölbaşı'nda çiftçilere 20 bin hurma fidanı dağıtıldı
Başkan Kılınç, STK temsilcileriyle bir araya geldi - Videolu Haber
Başkan Kılınç, STK temsilcileriyle bir araya geldi - Videolu Haber
Çelik: Üreten Çiftçilerimize Bağ-Kur prim desteği sağlanmalı
Çelik: Üreten Çiftçilerimize Bağ-Kur prim desteği sağlanmalı
Yücekaya: 17 yıl boyunca bu gazeteye çok kişinin emeği geçti
Yücekaya: 17 yıl boyunca bu gazeteye çok kişinin emeği geçti
Başkan Aslan’dan Belediye Başkanı Kılınç’a ziyaret
Başkan Aslan’dan Belediye Başkanı Kılınç’a ziyaret
Başkan Kılınç, Mercan TV'de çalışmaları hakkında bilgiler verecek
Başkan Kılınç, Mercan TV'de çalışmaları hakkında bilgiler verecek
Palalı'dan 'okul öncesi çocuklara din eğitimi verilmesi' kararına tepki
Palalı'dan 'okul öncesi çocuklara din eğitimi verilmesi' kararına tepki
Adıyaman Belediyesinden 'engelli oteli' projesi
Adıyaman Belediyesinden 'engelli oteli' projesi
Başkan kılınç, Birim müdürleriyle istişare toplantısında bir araya geldi
Başkan kılınç, Birim müdürleriyle istişare toplantısında bir araya geldi
Adıyaman Belediyesi’nden ‘Çevre Yönetimi’ konusunda önemli proje
Adıyaman Belediyesi’nden ‘Çevre Yönetimi’ konusunda önemli proje
Başkan Kılınç'tan Kızılay Toplum Merkezine ziyaret - Videolu Haber
Başkan Kılınç'tan Kızılay Toplum Merkezine ziyaret - Videolu Haber
Alevi Kanaat önderlerinden, Başkan Kılınç’a ziyaret
Alevi Kanaat önderlerinden, Başkan Kılınç’a ziyaret
Başkan Kıymaz, Larnaka’da ki saldırıyı kınadı
Başkan Kıymaz, Larnaka’da ki saldırıyı kınadı
Başkan Kılınç’tan engellilere müjde
Başkan Kılınç’tan engellilere müjde
Başkan Kılınç’tan esnaf ziyareti
Başkan Kılınç’tan esnaf ziyareti
Başkan Kılıç, otogar esnafının sorunlarını dinledi
Başkan Kılıç, otogar esnafının sorunlarını dinledi
Başkan Erdoğan, köylerde devam eden çalışmaları yerinde inceledi
Başkan Erdoğan, köylerde devam eden çalışmaları yerinde inceledi
Vali Mahmut Çuhadar yüreklere dokundu
Vali Mahmut Çuhadar yüreklere dokundu
KESK üyelerinden OHAL Komisyonu üyelerine tepki
KESK üyelerinden OHAL Komisyonu üyelerine tepki
Orman Genel Müdürü Karacabey'e Adıyaman bademi desteği plaketi
Orman Genel Müdürü Karacabey'e Adıyaman bademi desteği plaketi
Vali Çuhadar’dan 3 Aralık 'Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla anlamlı ziyaret
Vali Çuhadar’dan 3 Aralık 'Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla anlamlı ziyaret
Erdemoğlu ailesinden ihtiyaç sahibi ailelere destek
Erdemoğlu ailesinden ihtiyaç sahibi ailelere destek
Başkan Bulut: Bu yıl içinde ilçeye doğalgaz verilecek
Başkan Bulut: Bu yıl içinde ilçeye doğalgaz verilecek
Besni'de 35 bin fıstık fidesi dağıtıldı
Besni'de 35 bin fıstık fidesi dağıtıldı
'PDR öğretmenlerine büyük iş düşüyor'
'PDR öğretmenlerine büyük iş düşüyor'
Başkan Kılınç’tan engelli oteli müjdesi - Videolu Haber
Başkan Kılınç’tan engelli oteli müjdesi - Videolu Haber
Samsat Müftülüğü engellileri yalnız bırakmadı
Samsat Müftülüğü engellileri yalnız bırakmadı
ADEKALP’ten engelli kontenjanı talebi
ADEKALP’ten engelli kontenjanı talebi

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim