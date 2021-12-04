banner189
Galeriler Yazarlar
Adıyaman 11
parçalı bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1,910.41
ALTIN
786.58
DOLAR
13.72
STERLİN
18.23
EURO
15.57

KESK üyelerinden OHAL Komisyonu üyelerine tepki

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Adıyaman Şubesi üyeleri, OHAL Komisyonu üyelerinin görevlerini yapmadıklarını belirterek suç işlediklerini ileri sürdü.

04 Aralık 2021 Cumartesi 19:25
5 Okunma
KESK üyelerinden OHAL Komisyonu üyelerine tepki

Demokrasi Parkı önünde toplanan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) üyeleri KHK’larla ihraç edilenlerin OHAL'in AYM tarafından verilen kararları hiçe saydığını belirterek tepki gösterdiler.
Toplanan üyeler adına açıklama yapan KESK Dönem Sözcüsü Eğitim Sen Şube Sekreteri Zeynal Polat, "1 Eylül 2016’da başlayan KHK’larla haksız, hukuksuz, sorgusuz, sualsiz şekilde işten atmaların altıncı yılına girilmiş bulunmaktadır. Aslında yüz binlerce kamu emekçisi, barış imzacısı akademisyen sadece işlerinden edilmedi; seyahat hakkı, çalışma hakkı, sağlık hakları, yaşamsal hakları, sosyal hakları, hatta anayasa var olan hakları bile ellerinden alındı. Haksız hukuksuz şekilde anayasaya aykırı olarak ihraç edilen kamu emekçilerinin sağlık ruhsal durumları bozuldu, aileler parçalandı, çocuklarının yaşam ve eğitim hakları gasp oldu, çareyi yollara düşmekte gören birçok KHK’lı emekçi ve ailesi yollarda hayatlarını kaybettiler.  KHK’ların yarattığı etkilerle intihar eden, yaşamından olan, iş kazalarına maruz kalarak hayatını kaybeden, sağlık sorunlarına maruz kalıp hayatını kaybeden tüm emekçileri saygı ile bir kez daha anıyoruz. 
KESK, KHK’ların çıktığı ilk günden itibaren; haksız, hukuksuz bir biçimde ihraç edilen tüm kamu emekçileri, sendika, sendikasız tüm çalışanların dili, nefesi, sesi, dayanışma alanı olmak için hem fiili mücadeleyi, hem de diplomatik mücadeleyi sürekli yükseltti; ulusal ve uluslararası kamuoyunu duyarlı hale getirdi."dedi.
Polat, açıklamasının devamında “KESK üyeleri, yürüttükleri sendikal mücadele, emekten, eşitlikten, hak ve hukuktan, demokrasiden yana ve barışa dair yürüttükleri mücadeleden dolayı haline getirildiğini öne sürdü.
"OHAL inceleme komisyonu adıyla OHAL oyalama komisyonu kurulmuştur"
Sendikal faaliyetleri suç gibi gösterip, yürütülen emek, demokrasi, insanca yaşam, güvenli gelecek mücadelesi suç olarak gösterenler,  hukuk önünde ve demokrasi ilkeleri çerçevesinde hesap soracaklarını aktaran Polat, "Kesk üyeleri, yürüttükleri sendikal mücadele, emekten, eşitlikten, hak ve hukuktan, demokrasiden yana ve barışa dair yürüttükleri mücadeleden dolayı hedef haline getirildiğini biliyoruz. Üyelerimizin tüm ulusal, uluslar arası sözleşme ve yasalarla belirlenen güvenceleri yok sayılmıştır. Yerellerde kamu yöneticileri, iktidar çevresi bireyler, süreçten rant elde etmek isteyenler, makam mevki peşinde olanların keyfi ve sürecin verdiği özgüvenle kamu emekçilerinin ihraç edilmesindeki paylarını herkes bilmektedir.
Sendikal faaliyetlerimizi suç gibi gösterip, yürüttüğümüz emek, demokrasi, insanca yaşam, güvenli gelecek mücadelemizi suç olarak gösterenler; haksız, hukuksuz şekilde kamu emekçilerinin ihraç edilmesine vesile olanlardan hukuk önünde ve demokrasi ilkeleri çerçevesinde hesap soracağız.
Bildiğiniz gibi OHAL KHK’leri ile yaşanan sorgusuz, sualsiz, hukuksuz ihraçlara dikkat çekerek bu antidemokratik uygulamaların son bulması için sendikalarımız mücadeleye devam ederken; hukuksuzca ihraç edilen arkadaşlarımıza mahkeme yolları kapatılmış; ihraç arkadaşlarımızın dosyaları sürümce de bırakılmıştır. Ortaya çıkan tepkiler sonucu OHAL inceleme komisyonu adıyla OHAL oyalama komisyonu kurulmuştur. Komisyon üyeleri dosyaları yıllara yaymış ve keyfi uygulamalarla süreci geciktirmişlerdir. OHAL oyalama komisyonu hukuksuzca ve keyfi kararlar vermektedir. Mahkeme kararlarına rağmen, davası olumlu sonuçlanan, takipsizlik alan ve hiçbir davası olmayan kamu emekçilerinin hukuksal hakları görülmezden gelinmektedir. OHAL inceleme komisyonu adalet ve hukuki çerçevede değil; keyfi ve siyasal kararlara imza atmaktadır."şeklinde konuştu.
AYM kararına rağmen alınan bu kararlar, açıkça suç olduğunu hatırlatan Polat,"Akademisyenlerin imzaladıkları bildiri AYM tarafından düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında görülmesine rağmen OHAL Komisyonu üyelerinin bildiriyi suç kapsamında değerlendirmesi yürütülen siyasi hesapların bir parçasıdır. Ve en önemlisi AYM kararına rağmen alınan bu kararlar, açıkça suçtur. Dolayısıyla AYM kararının hakikati karşısına “kurum kanaati” gibi belirsiz, somut ve hukuki hiçbir dayanağı olmayan bir ifadeyle çıkan, dosyalarda “kopyala-yapıştır” yöntemiyle karar veren OHAL Komisyonu üyelerinin ve bir bütün olarak OHAL Komisyonu’nun söz konusu kararlarını tanımamız mümkün değildir.  Yaklaşık 5 yıl OHAL komisyonu oyalanmasının ardında şimdiden, reddedilen dosyalarla ilgili olarak Ankara’da özel kurulan mahkemeler de yeni bir süreç başlatılmıştır. Oysa her ihracın olduğu şehirde dava açılması gerekmektedir."dedi.
"OHAL Komisyonu üyeleri açıkça suç işlemekte"
KESK mücadelesinin kesintisiz sürdüreceklerini ve  haksız hukuksuz şekilde KHK’larla ihraç edilen üyeleri yalnız bırakmayacaklarını belirten Polat, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"KESK olarak KHK’lara karşı; emekten, haktan, hukuktan, adaletten, eşitlikten, özgürlüklerden, sendikal güvencelerden, güvenli iş güvenli gelecek talebinden yana mücadelemizi sürdüreceğiz. “Hak verilmez alınır” şiarı tüm kam emekçileri ile birlikte KHK’ları iptal ettireceğiz, haksızlık ve hukuksuzluğa uğrayan ihraç emekçilerin hakların iadesin sağlanıncaya kadar direnmeyi sürdüreceğiz. Bir kez daha altını çizerek belirtmek istiyoruz, OHAL Komisyonu üyeleri açıkça suç işlemekte ve bu suçu işlemekte ısrarcı davranmaktadırlar! Unutulmamalıdır ki; hukukun üstünlüğü ilkesini yok sayanların, hukuka ihtiyaç duyacakları günler yakındır.  O gün gelene kadar KESK mücadelesini kesintisiz sürdürecek haksız hukuksuz şekilde KHK’larla ihraç edilen üyelerimizi, barış imzacı akademisyenleri ve tüm kamu emekçilerini ve asla yalnız bırakmayacaktır."
Açıklamanın ardından üyeler bir süre slogan atarak daha sonra sessizce dağıldılar.

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Orman Genel Müdürü Karacabey'e Adıyaman bademi desteği plaketi
Orman Genel Müdürü Karacabey'e Adıyaman bademi desteği plaketi
Vali Çuhadar’dan 3 Aralık 'Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla anlamlı ziyaret
Vali Çuhadar’dan 3 Aralık 'Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla anlamlı ziyaret
Erdemoğlu ailesinden ihtiyaç sahibi ailelere destek
Erdemoğlu ailesinden ihtiyaç sahibi ailelere destek
Başkan Bulut: Bu yıl içinde ilçeye doğalgaz verilecek
Başkan Bulut: Bu yıl içinde ilçeye doğalgaz verilecek
Besni'de 35 bin fıstık fidesi dağıtıldı
Besni'de 35 bin fıstık fidesi dağıtıldı
'PDR öğretmenlerine büyük iş düşüyor'
'PDR öğretmenlerine büyük iş düşüyor'
Başkan Kılınç’tan engelli oteli müjdesi - Videolu Haber
Başkan Kılınç’tan engelli oteli müjdesi - Videolu Haber
Samsat Müftülüğü engellileri yalnız bırakmadı
Samsat Müftülüğü engellileri yalnız bırakmadı
ADEKALP’ten engelli kontenjanı talebi
ADEKALP’ten engelli kontenjanı talebi
Özel Eğitim Uygulama Okulunda Engelliler Günü etkinliği
Özel Eğitim Uygulama Okulunda Engelliler Günü etkinliği
CHP İlçe Başkanı Buluş, Engeliler derneğini ziyaret etti
CHP İlçe Başkanı Buluş, Engeliler derneğini ziyaret etti
Kaymakam Demir’den 'Dünya Engelliler Günü' mesajı
Kaymakam Demir’den 'Dünya Engelliler Günü' mesajı
Kaymakam Ayrancı, şantiye sahasını inceledi
Kaymakam Ayrancı, şantiye sahasını inceledi
Adıyaman yıldönümünü hava fişeklerle kutladı - Videolu Haber
Adıyaman yıldönümünü hava fişeklerle kutladı - Videolu Haber
Adıyaman’da öğrenciler çevre temizliği ve su tasarrufunu öğrendi - Videolu Haber
Adıyaman’da öğrenciler çevre temizliği ve su tasarrufunu öğrendi - Videolu Haber
Adıyaman Valisi Çuhadar, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutladı
Adıyaman Valisi Çuhadar, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutladı
Gölbaşı Güncel Gazetesi yönetiminden Yaman Medya Gruba ziyaret
Gölbaşı Güncel Gazetesi yönetiminden Yaman Medya Gruba ziyaret
Başkan İnan: Basın dün olduğu gibi bugünde Adıyaman'ın amiral gemisidir
Başkan İnan: Basın dün olduğu gibi bugünde Adıyaman'ın amiral gemisidir
Adıyaman Belediyesi’nden vatandaşlara 5 bin fidan - Videolu Haber
Adıyaman Belediyesi’nden vatandaşlara 5 bin fidan - Videolu Haber
Başkan Kılınç’tan İstanbul’da seri ziyaret
Başkan Kılınç’tan İstanbul’da seri ziyaret
AGAD Başkanı Aslan'dan, 1 Aralık mesajı
AGAD Başkanı Aslan'dan, 1 Aralık mesajı
Bozkurt, Adıyaman’ın yıldönümünü kutladı
Bozkurt, Adıyaman’ın yıldönümünü kutladı
Vali Çuhadar'dan Adıyaman'ın il oluşunun 67. yıldönümünü mesajı
Vali Çuhadar'dan Adıyaman'ın il oluşunun 67. yıldönümünü mesajı
Başkan Kılınç: Adıyaman Anadolu’nun kültürel dokusunun bütün özünü içerisinde barındıran bir il
Başkan Kılınç: Adıyaman Anadolu’nun kültürel dokusunun bütün özünü içerisinde barındıran bir il
CHP’li Tutdere, Adıyaman’ın il oluşunun yıl dönümünü kutladı
CHP’li Tutdere, Adıyaman’ın il oluşunun yıl dönümünü kutladı
Başkan Dişkaya: Huzurun ve barışın başkenti Adıyaman’dır
Başkan Dişkaya: Huzurun ve barışın başkenti Adıyaman’dır
AK Partili Taş'tan Adıyaman mesajı
AK Partili Taş'tan Adıyaman mesajı
Başkan Kılınç: Adıyaman Tanıtım Günleri etkinliği ertelendi
Başkan Kılınç: Adıyaman Tanıtım Günleri etkinliği ertelendi
Adıyaman’da ‘Okul-Sektör İş Birliği’ görüşüldü
Adıyaman’da ‘Okul-Sektör İş Birliği’ görüşüldü
Eğitimci-Yazar Aluç, 'İz Bırakanlar' kitabını Tunçmen'e hediye etti
Eğitimci-Yazar Aluç, 'İz Bırakanlar' kitabını Tunçmen'e hediye etti

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim