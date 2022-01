KESK üyeleri bordrolarını yaktılar - Videolu Haber

Öğlen saatlerinde Demokrasi Parkı önünde toplanan KESK Adıyaman Şubeler Platformu üyeleri yanlarında getirdikleri bordrolarını yakarak, tepki gösterdiler.

Toplanan üyeler adına açıklama yapan KESK Adıyaman Şubeler Platformu adına Büro Emekçileri Sendikası İl Temsilcisi Enver Arık,"Binbir türlü zorluk içinde borçla harçla ayakta kalmaya çalışırken yeni yıla da gözlerimizi fahiş zamlarla açtık. Yılın daha ilk dakikalarında elektriğe, doğalgaza, akaryakıt ürünlerine, ulaşıma yapılan yüksek zamların şokunu atlatmadan her yanımız adeta zam kasırgası ile sarıldı. Her alış verişte cebimizden çıkan para artarken poşetlerimiz küçüldükçe küçülüyor. TÜİK rakamları bile son 19 yılın en yüksek enflasyonunu gösteriyor. Ancak çarşıya, pazara, mutfağa yansıyan zamlar yaşadığımız hayat pahalılığının TÜİK enflasyonun en az iki katı olduğunu gösteriyor.

Hem açlık hem de yoksulluk sınırı yüzde 55 arttı. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 4 bin TL’yi, yoksulluk sınırı 13 bin TL’yi, bekar bir çalışanın yaşam maliyeti 5 bin TL’yi aştı. Halkın cebinden alınıp piyasaya sürülen milyarca dolarla döviz kuru 3-4 puan düşürüldü. Buna rağmen yılın başında 7,40 TL olan dolar kuru 13 TL üzerinde kalmaya devam etti."dedi.

"Maaşımızı dolarla almıyoruz ama Tükettiğimiz her şey döviz fiyatlarına göre artıyor"

Maaşlarını dolar üzerinden almadıklarını belirten KESK Adıyaman Şubeler Platformu adına Büro Emekçileri Sendikası İl Temsilcisi Enver Arık, "Maaşımızı dolarla almıyoruz ama Tükettiğimiz her şey döviz fiyatlarına göre artıyor. Üstelik kurdaki kısmi düşüşe rağmen başta akaryakıt ürünleri olmak üzere iğneden ipliğe zam sağanağı devam ediyor.Yeni yılın ilk dakikalarında elektriğe yüzde 50 ile yüzde 127 arasında ortalama yüzde 80, doğalgaza yüzde 25, vergi, resim ve harçlara yüzde 36, köprü geçiş ücretlerine yüzde 25 zam yapıldı. Son bir haftadaki katmerli zamlar Asgari Ücrete yapılan yüzde 50,4 artışı bile çoktan eritti. Buna rağmen biz kamu emekçilerine önümüzdeki altı ay için yüzde 7,5’luk maaş zammı dayatıyorlar. Enflasyon farkını öne çekmekten ibaret yüzde 2,5 artışı refah payı diye yutturmak istiyorlar. 2020 başında 4 bin 450 TL, 2021 yılında 5 bin 156 TL olan ortalama kamu emekçisi maaşı bu Ocak’ta 7 bin 151 TL’ye çıkmış olacak. Ancak söz konusu maaşla alınan dolardan çeyrek altına, gıda ürünlerinden tüketim maddelerine her şeyin miktarı azalmaya devam edecek."şeklinde konuştu.

"Eşit işe, eşit ücret istiyoruz"

TÜİK rakamlarına indirgeyen mutabakatlara imza koyduklarını ileri süren Arık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yıllardır gerçek enflasyonu iliklerimize kadar yaşadık. Yaşamaya devam ediyoruz. Ama maaşlarımız hep bir yerlerden sipariş edilip TÜİK tarafından masa başında belirlenen rakamlara göre artırıldı. Üstelik Ali Cengiz oyunları ile belirlenen bu rakamlara göre belirlenen enflasyon farkını almak için bile altı ay beklemek zorunda bırakıldık. Maaş artışlarımızı yaşadığımız hayat pahalılığını yansıtmayan, resmi enflasyon rakamlarına endeksleyen mutabakatlara hiç sıkılmadan toplu sözleşme dediler. Yetkili sıfatı ile masaya oturanlar mangalda kül bırakmayan laflar ettiler. Ancak her seferinde ya maaş artışlarımızı TÜİK rakamlarına indirgeyen mutabakatlara imza koydular. Ya da danışıklı dövüş oyunları ile son sözü hükümete bırakan Hakem Kuruluna attılar. Talep ettikleri maaş artışı oranının üçte birine imza attıkları son mutabakatı bile “bütçeden hakkımızı, refahtan payımızı aldık” diyerek cilalamaktan geri durmadılar. Sadece son bir hafta içinde yaşadığımız fahiş zamlar refah payı aldatmacasını çoktan yutmuş bulunuyor. Buna rağmen hala önümüze sahte enflasyon rakamlarını koyanlara, İğneden ipliğe zam kasırgası yıllardır süren yangının ateşini her gün daha fazla körüklerken “yapılan artış ateşi bir miktar alır fakat közü söndürmeye yetmez” diyenlere gittikçe ağırlaşan koşullarda bırakalım altı ay sonrasını yarın nasıl bir ülkeye uyanacağımızı bilmiyoruz. Üstümüze çöken bu zifiri karanlıktan tek çıkış yolumuz hangi sendikanın üyesi olursak olalım yetkinin asıl sahipleri olarak bir araya gelmemizden ortak mücadeleyi yükseltmemizden geçiyor. Bizler kamu emekçileri olarak; kimseden fazlasını istemiyoruz. Hakkımız olanı istiyoruz. Eşit işe, eşit ücret istiyoruz."

KESK Adıyaman Şubeler Platformu üyeleri açıklamanın ardından getirdikleri bordrolarını yakarak tepki gösterdiler. Üyeler bir süre eylemlerin ardından olaysız şekilde dağıldılar.

