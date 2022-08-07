Kentsel dönüşüm yapım aşamasına geçildi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 'acele kamulaştırma kararı' alınan Mara ve Musalla mahallelerindeki 8.5 hektarlık alanda gerçekleştirilmesi planlanan 1. etap kentsel dönüşüm projesinde yapım aşamasına geçildi.

Kısa süre içerisinde Mara Mahallesi'nde başlayacak olan kentsel dönüşüm projesinin ihalesini alan yüklenici firma yetkilileri, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ı ziyaret ederek proje hakkında bilgi verdi.

Başkanlık makamında gerçekleşen görüşme hakkında bilgi veren Başkan Kılınç, Mara Mahallesinin çehresini değiştirecek olan kentsel dönüşüm projesinin ihalesini alan firma yetkilileriyle görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, "Mara Mahallemizde 8.5 hektarlık alanda hayata geçirilecek olan kentsel dönüşüm projesi için artık yapım aşamasına gelindi. Rabbim kazasız belasız tez elden bitirmeyi nasip etsin" diye konuştu.