Kent protokolü itfaiye çalışanlarının haftasını kutladı

Gerçekleşen ziyarete, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ın yanı sıra AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve kurum müdürleri katıldı.

Ziyaret sırasında açıklama yapan Vali Mahmut Çuhadar, “Canları pahasına gece gündüz demeden çalışan fedakar itfaiye erlerimizin günlerini kutluyorum. Adıyaman’a hizmet etmek için vatandaşlarımızın canlarını mallarını korumak için görevlerini en iyi şekilde yerlerine getiriyorlar. İtfaiye erlerimize bundan sonraki çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, “24 saat halkın emrinde olan itfaiye çalışanları, büyük ve önemli bir görevi yerine getirmektedir. Onlar insanımız ve tüm canlıları, başta yangın felaketi olmak üzere, deprem ve sel gibi doğal afetlere karşı koruyup, onlara siper olmaktadır. Bununla birlikte itfaiyecilik, birçok riski beraberinde taşıyan bir meslek olup, büyük sorumluluklar da gerektirmektedir. Her türlü felaket ve acil durumlarda kendi hayatlarını tehlikeye atarak, ailelerini geride bırakan, zor şartlarda mesai kavramı gözetmeksizin çalışan itfaiyecilerimizin günlerini kutlarım” diye konuştu.

İl Müftüsü Mehmet Taşcı, ziyarette hayatını kaybeden itfaiyeciler için dua etti.