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Kent Meydanı projesi için kurban kesimi yapıldı - Videolu Haber

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’ın seçim öncesi vaatleri arasında yer alan ve kısa süre önce çalışmalarına başlanan kent meydanı projesi için kurban kesimi yapıldı.

01 Nisan 2022 Cuma 15:00
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Kent Meydanı projesi için kurban kesimi yapıldı - Videolu Haber

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen seçimlerde halkın büyük teveccühünü alarak Adıyaman Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Dr. Süleyman Kılınç, 3. yılını doldurduğu görev süresinde önemli projelere imza atmanın gururunu yaşıyor.
Daha önce de şehir için oldukça önem arz eden projelere ön ayak olup, tamamlanmasını sağlayan Başkan Kılınç, görev süresinin 3. yılını tamamladığı gün de seçim öncesi sözünü verdiği mega projelerden olan kent meydanı çalışmaları için kurban kesimi gerçekleştirdi.
Adıyaman Belediyesi tarafından, eski hükümet binasının bulunduğu alanda inşaat çalışmalarına başlanan kent meydanı projesi için düzenlenen kurban kesim törenine Vali Mahmut Çuhadar, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri İ. Halil Fırat, M. Fatih Toprak ile Yakup Taş, İl Müftüsü Mehmet Taşçı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, işi üstlenen müteahhit firma yetkilileri, belediye başkan yardımcıları ile birim müdürleri katıldı.
İl Müftüsü Taşçı'nın duası ile başlayan ve kesilen kurbanlarla devam eden tören sonunda kısa bir değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, yaklaşık 13 dönümlük alanda gerçekleştirilecek olan projenin tüm Adıyamanlılara hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Şehrimizin ilk meydanı için kısa süre önce çalışmalara başladık. Arsa alanı 12 bin 154 metrekare, proje alanı 24 bin 280 metrekare olan projede, 740 araçlık iki katlı yer altı kapalı otopark, bin 240 kişilik cami, 250 metrekarelik alan kitap kafe-kütüphane, kuru havuzlar ve yeşil alan olacak, şehrimizin önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan bu projemiz halkımıza hayırlı olsun" dedi.
AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise Başkan Kılınç başta olmak üzere projede emeği geçen herkese teşekkür ederek başladığı konuşmasında, "Yaklaşık 13 dönümlük alanda gerçekleştirilecek olan meydan projesine başlanıldı. Adıyaman'ın en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi olan otoparkın da içinde olacağı proje ile halkımızın nefes alacağı bir alan inşa edilmiş olacak. Devletimize, hükümetimize ve belediyemize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

 

Kaynak: PHA
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