Kent Konseyi’nden Ayakkabıcılar Odasına ziyaret

Kent Konseyi Başkanı H. Sinan Temel ve Yönetim Kurulu üyeleri geçtiğimiz günlerde yapılan oda seçimlerinde başkanlığa tekrardan seçilen Rıfat Arık’a ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular.

Projeler ve Adıyaman’a sağlayacağı faydalarını anlatan Oda Başkanı Rıfat Arık, daha önce İl Valisi Mahmut Çuhadar, milletvekilleri, belediye başkanı, AK Parti İl Başkanının çabaları ile ihale aşamasına gelen ancak fiyat artışı sebebi ile uygulama ihalesini alan firmanın ihale sürecini fesih ettiği projenin Adıyaman’ın istihdam noktasında önemli bir boşluğu doldurması beklendiğini söyledi.

Ziyarette açıklama yapan Kent Konseyi Başkanı H. Sinan Temel,"İşsizlik ve ekonomik sorunlarla boğuşan ilimiz için, hayati derecede önemli gördüğümüz Ayakkabı Fabrikası konusunda daha önce gösterilen bütün çabaları kıymetli bulduğumuzu özellikle ifade etmek istiyoruz. Akamete uğrayan ihale sürecinin hızla yeniden başlamasını temenni ederken bu konuda üstün gayret gösteren Yemeniciler ve Ayakkabıcılar Odası Başkanı Rıfat ARIK’a ve değerli yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz. Adıyaman Kent Konseyi olarak bu konuda kendilerine desteğimiz tamdır, Ayakkabı fabrikası konusunda bizler de konunun takipçisi olacağız. Hüsnü kabullerinden dolayı değerli başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyor, çalışmalarında üstün başarılar diliyoruz."dedi.