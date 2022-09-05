Kent Caddesinde yol düzenleme çalışması - Videolu Haber

Adıyaman Belediyesi, şehre yeni bir yollar kazandırmak ve mevcut yolları daha kullanılır hale getirmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalardan birisi olan Karapınar Mahallesi Kent Caddesi'ndeki yol çalışmaları hakkında bilgi veren yetkililer, yol açma, düzenleme ve kazı çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Gerçekleştirilen çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getiren cadde sakinleri ise yetkililere teşekkür etti.

Haberin Videosu :