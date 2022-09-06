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Kaynak suyu kayıpsız bir şekilde şehre ulaştırılacak - Videolu Haber

Adıyaman Belediyesi tarafından yürütülen ve tamamı AB Projesi olarak hibe yoluyla şehre kazandırılan Gürlevik İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı Projesi'nde sona gelindi. Proje tamamlandığında kaynaktan gelen su kayıpsız bir şekilde şehre ulaştırılmış olacak.

06 Eylül 2022 Salı 16:15
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Kaynak suyu kayıpsız bir şekilde şehre ulaştırılacak - Videolu Haber

Avrupa Birliği Bölgesel Güven Fonu (MADAD) kapsamında hibe yoluyla gerçekleştirilen Gürlevik İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı Projesi'nde sona gelindi. 35 kilometrelik isale hattının son bağlantılarının yapıldığını müjdeleyen yetkililer, proje tamamlandığında kaynaktan gelen suyun kayıpsız bir şekilde şehre ulaştırılacağını ifade etti.
Avrupa Yatırım Bankası tarafından MADAD Fonu kapsamında AB hibe projesi olarak finanse edilen ve tamamı hibe olan yaklaşık 8 milyon Euro maliyetli Gürlevik İçme Suyu İsale Hattı Projesi kapsamında 35 kilometrelik altyapı yenileme çalışmalarının yanı sıra, debimetre ve vana odaları gibi 6 adet sanat yapısının inşasının da tamamlandığını sözlerşine ekleyen yetkililer, 20 bin metreküplük deponun inşaat çalışmalarının da devam ettiğini sözlerine ekledi.
2023 yılının Haziran ayına kadar projenin tam anlamıyla bitirileceğini de sözlerine ekleyen yetkililer, projenin tamamlanmasıyla sık sık meydana gelen arızalardan kaynaklı su kayıplarının önüne geçileceğini ve 20 bin metreküplük yeni depoyla birlikte de şehirdeki en büyük kapasiteli su deposunun inşa edilmiş olacağını belirterek, böylelikle hem su kayıplarının önüne geçileceğini, hem de olası arıza durumlarında şehri daha uzun süreli besleme imkânına sahip olacaklarını dile getirdi.

Kaynak: PHA
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