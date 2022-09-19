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Kaymakam Korkutata: Bu toplumun en kıymetli insanları sizlersiniz

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

19 Eylül 2022 Pazartesi 15:46
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Kaymakam Korkutata: Bu toplumun en kıymetli insanları sizlersiniz

Kahta Kaymakamlığı bahçesinde düzenlene törene Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Kahta Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, gaziler ve şehit ailelerinin yakınları katıldı.
Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan törenin akabinde bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Törende günün anlam ve önemini açıklayan bir konuşma yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Remzi Kurt; “Bugün kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğünü korumak için, üstün bir cesaret ve feragat örneği göstererek hayatlarını ortaya koyan ve gazilik onuruna erişen, kahraman vatan evlatlarını şükran ve minnetle anma günüdür.
Yüce Türk milletinin şanlı tarihi, bizlere gurur veren ve her zaman övüneceğimiz eşsiz zaferlerle doludur. Bugün 2000’li yılların güçlü ve saygın Türkiye’sinin temelinde işte bu şanlı mücadele sonrasında kazanılan zaferler yatmaktadır.
TBMM tarafından Türk ulusu adına Ulu Önder Atatürk’e Gazi ve Mehmetçik ünvanının verildiği 19 Eylül 1921 tarihinin ‘Gaziler Günü’ olarak kabul edilmesi takdire değer bir vefa örneğidir. Şu anda içinde bulunduğumuz coğrafyada huzurlu, birlik ve beraberlik içinde yaşıyorsak, bunu aziz şehitlerimize ve siz gazilerimize borçlu olduğumuzun bilincindeyiz. Şehit ve gazilerimiz, birlik ve bütünlüğümüzün, yurt sevgimizin, özgürlük ve bağımsızlığımızın en değerli simgelerindendir. Bu yurtsever insanlarımızın, yaşamlarını değerli kişiliklerine yaraşır biçimde, iyi koşullar altında sürdürebilmelerinin sağlanması, yalnızca onlara olan borcumuz değil, ulusal dayanışmamızı güçlendirmenin de değişmez koşuludur. Bu duygu ve düşüncelerle başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle, hayatta olan gazilerimizi minnet ve şükranla anar, değerli ailelerine ve yüce milletimize saygılar sunarız” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından gaziler onuruna Atatürk Barajı kenarındaki bir restaurantta yemek verildi. Buradaki programda bir konuşma yapan Kahta Kaymakamı Selami Korkutata; “Bugün 19 Eylül Gaziler Günü vesilesi ile bir araya geldik. Davetimize icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bugün bu ortamda rahat edebiliyorsak bu gazilerimizin ve şehitlerimizin fedakar tutumlarından dolayıdır. Toplumda ayrı tutulması gereken bir kesim olacaksa eğer bunlar şüphesiz gazilerimiz ve şehit ailelerimizdir. Bizler onların verdiği bu fedakarca tutumlarından dolayı bugün rahat ediyoruz. Toplumun ilelebet yaşaması için bu ruhu da asla unutmamamız lazım. Çocuklarımıza, torunlarımıza aktarmamız gereken bir ruh varsa o da sizlerin geçmişte gösterdiğiniz bu fedakarca ruh olduğuna inanıyorum. Tabi şehit aileleri ve gazilerimizin sıkıntıları her zaman olabilir. Bizler devlet olarak, toplum olarak, millet olarak her zaman onların yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Zaman zaman sıkıntılarımız olabilir, hatalarımız da olabilir. Bunlar yanlış anlaşılmaktan da kaynaklanıyor olabilir. Bunları sizler bizlere hatırlatmaktan hiç çekinmeyin. Bu toplumun en kıymetli insanları sizlersiniz. Bizler de her zaman sizlerin yanınızdayız. Son olarak katılımınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: PHA
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